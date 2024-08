El comediante y actor Pete Davidson, conocido por su papel en “King of Staten Island” y su tiempo en “Saturday Night Live”, ha ingresado nuevamente en un centro de bienestar para recibir tratamiento de salud mental.

Esta decisión llega un mes después de su separación de la actriz Madelyn Cline, según informó una fuente a People. Davidson, de 30 años, ha sido abierto sobre su lucha continua por priorizar su salud mental. Su familia y amigos están contentos de ver que sigue poniendo su bienestar en primer lugar. Un representante de Davidson no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Page Six.

Pete Davidson ingresó a un centro de salud mental un mes después de romper con Madelyn Cline

Davidson y Madelyn Cline, de 26 años, fueron vistos juntos por primera vez en septiembre de 2023 y un mes después fueron captados tomados de la mano en una fiesta posterior a un episodio de “SNL”. Antes de su relación con la estrella de “Outer Banks”, Davidson salió con su coestrella de “Bodies Bodies Bodies”, Chase Sui Wonders, por casi un año. También tuvo una relación muy publicitada con Kim Kardashian entre 2022 y 2023, además de otros romances de alto perfil con celebridades como Ariana Grande.

Estuvieron juntos poco más de un año (Agencias)

La noticia de su ingreso en el centro de bienestar se produjo dos semanas después de que Davidson revelara que todavía consume marihuana tras haber dejado otras sustancias. Durante su espectáculo “Pete Davidson: Rehab Tour” en Atlantic City, Nueva Jersey, Davidson compartió: “No puedo dejar la marihuana todavía. Es todo lo que me queda. Hice cocaína y ketamina y todas las pastillas y toda esa mierda. Todo lo que me queda es la marihuana, así que casi se acaba, pero me estoy aferrando un poco más”.

En agosto de 2023, Page Six informó que el comediante había probado ketamina para tratar su depresión, solo unos meses después de ingresar en una instalación de rehabilitación para ayudar a manejar su trastorno de estrés postraumático (PTSD) y su trastorno límite de la personalidad.

Una fuente cercana a la estrella de “Bupkis” aseguró a Page Six que la decisión de Davidson de buscar tratamiento no era motivo de preocupación, ya que es una rutina para él. “Pete regularmente va a rehabilitación para ‘ajustes’ y para tomarse un descanso mental, así que eso es lo que está pasando”, explicó un insider, y otro añadió, “Cualquiera que conozca a Pete sabe que siempre dará el paso y buscará ayuda cuando sepa que la necesita”.

A lo largo de los años, Davidson ha sido muy franco con sus seguidores sobre sus problemas de salud mental. En una entrevista con “CBS Sunday Morning” en 2020, admitió haber tenido pensamientos suicidas severos en varias ocasiones, diciendo, “Me acerqué tanto como puedes llegar, como probando las aguas”. Davidson añadió que la situación se volvió “bastante oscura y aterradora” hasta que finalmente encontró los tratamientos y los médicos adecuados, e hizo todo el trabajo necesario para no sentirse así. La apertura de Davidson sobre sus luchas personales ha sido una fuente de inspiración para muchos, y su compromiso continuo con su bienestar muestra su determinación para superar sus desafíos.