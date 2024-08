Paola Durante sobre Paul Stanley: “Me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo había dado”

El reciente encuentro entre Paola Durante y Paul Stanley en Televisa ha captado la atención de muchos, dado el trasfondo histórico que ambos comparten. Durante y Mario Bezares fueron acusados hace 25 años de estar involucrados en el asesinato del conductor Paco Stanley. Aunque ambos fueron liberados por falta de pruebas, el estigma de esas acusaciones ha seguido persiguiéndolos desde entonces.

Paola Durante, quien fue la primera eliminada del reality show “La casa de los famosos México”, se sintió aliviada tras su salida del programa. Este alivio se intensificó al coincidir con Paul Stanley, hijo del fallecido Paco Stanley, durante su visita al programa “Hoy”. Aunque Paul no estuvo presente durante la entrevista que le realizaron Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Galilea Montijo, sí tuvo un encuentro significativo con Paola.

Paola Durante describió cómo fue su reencuentro con Paul Stanley en Televisa

Hace unos días, Paul Stanley expresó que se encontraba en una nueva etapa de su vida, preparándose para debutar como padre. Esta nueva fase lo ha llevado a restar importancia a lo que sucede en “La casa de los famosos”, un programa en el que él también participó el año anterior. Este cambio de perspectiva de Paul facilitó un encuentro cordial con Paola, algo que contrasta con el distanciamiento que siempre ha mantenido con Mario Bezares.

Paola Durante, quien ha tenido dificultades para adaptarse tras su salida del reality, relató en una entrevista con Radio Fórmula cómo fue su encuentro con Paul. Mientras estaba en maquillaje, previa a su aparición en “Hoy”, Paul se acercó a ella, la saludó y le dio la bienvenida . Paola describió el momento como emotivo y reconfortante, mencionando que Paul le dio un abrazo y le confesó que estaba mejor afuera del programa.

“Yo hace rato que fui al programa de Hoy, Paul me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo había dado y me dijo ‘estás mejor aquí afuera, vas a estar bien’, yo no creo que Paul tenga algo en contra de nosotros”, expresó Paola Durante, convencida de que no hay rencor por parte del hijo de su exjefe.

Este encuentro ha sido significativo no solo por el contexto histórico entre ellos, sino también por la humanidad y la reconciliación que demuestra. Paola Durante ha encontrado en Paul Stanley un apoyo inesperado en un momento crucial de su vida, lo que le ha brindado un sentido de alivio y esperanza.