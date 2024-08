Don Omar da detalles de los síntomas del cáncer que sufrió y cómo lo afrontó

William Omar Landrón Rivera, conocido en el mundo artístico como Don Omar, sorprendió el pasado lunes 17 de junio al anunciar que tenía cáncer. Los días siguientes de esa misma semana, siguió impactando a sus seguidores al informar sobre su operación y que ya estaba libre de cáncer, lo que evidenció que aunque para sus fans, la noticia era nueva, para él se trataba de un proceso que ya tenía tiempo.

PUBLICIDAD

En entrevistas próximas, el reguetonero confesó que no había querido decir nada por miedo. En conversación con People en Español, el cantante contó cómo vivió su proceso de salud, develando por primera vez, cuáles fueron los síntomas que presentó y nuevos detalles sobre cómo afrontó la situación.

Contó que estuvo como dos o tres semanas con síntomas de sangrado en la orina, fiebre y dolor en el cuerpo, pero no quería ir al médico, sino que se automedicaba y ocultaba a su familia lo que le estaba pasando; mientras tanto seguía en su gira como parte de su tour sold out. No quería parar, pero como el malestar seguía, el pasado 2 de mayo, fue al médico, después de una presentación para Fórmula Uno en el Hard Rock Stadium.

“Ese fue un día sumamente difícil… La temperatura estaba como a 105 grados, tuve que hacer un show a las 12 del mediodía. Ese día mi cuerpo sintió un shutdown… Me dijeron: ‘Quizás te estás muriendo’ y no lo sabía”, contó Don Omar, de 46 años.

Le ordenaron que fuera urgente al Hospital Orlando Health, allí lo esperaba un grupo de doctores. “Ya no me llamaba Don Omar, ya no me llamaba William, tenía nombre de ‘Roberto Martínez’ porque ya el equipo sabía que algo no estaba bien dentro de mí”, dijo a People en Español, ante cuyo medio se presentó para una sesión de fotos.

Relató que “cada vez que uno de ellos se enteraba que era yo, su cara era de ‘Wow, se va a morir; wow, Don Omar tiene cáncer”’.

Don Omar, características del tumor y apoyo

Don Omar Vidente asegura que el cáncer del reguetonero se está expandiendo

Don Omar contó que su esposa, a quien ha preferido mantener en anonimato, ha sido su gran apoyo. “ Desde que a mí me dieron mi veredicto, desde ese momento, empecé a guardarme todo. Como la única que lo sabía era mi esposa, yo no quería que mi esposa se desplomara. Entonces yo sentía que tenía la responsabilidad de actuar fuerte, pero realmente por dentro me estaba muriendo del miedo… Sin mi esposa no lo hubiera logrado ”, expresó.

PUBLICIDAD

Dio a conocer que el tumor que le diagnosticaron media dos milímetros y que estaba en etapa uno de cáncer, a punto de convertirse en etapa dos. “Lo que hubiese sucedido — si nada de esto pasaba— es que en un año mi tumor iba a crecer al tamaño de tres milímetros y después de tres milímetros es cáncer etapa tres y no hay vuelta atrás, no hay cura”.

Destacó que hubo un momento cuando comenzó a ver la situación, no desde un punto de vista clínico, sino desde la fe.

“Yo no quería terminar en quimioterapia. Hoy es uno de los días más difíciles porque hace dos días atrás perdí a uno de mis mejores amigos, de cáncer en el páncreas”, contó Don Omar, quien indicó que sus hijos estuvieron muy afectados, pero él los calmaba, haciéndoles ver que todo mejoraría.

Aunque los médicos le indicaron que debe trabajar durante 90 días, el cantante ya se activó. Resaltó que él acostumbra a hablar de Dios antes de sus conciertos, pero ahora se siente más motivado.