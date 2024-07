Prisca Awiti ha hecho historia para México al ganar una medalla de plata en judo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con sus palabras “Prometo dejarlo todo en el tatami”, Awiti prometió dar lo mejor de sí y cumplió su promesa, compitiendo con valentía y determinación en cada combate. Acompañada por un grupo de mexicanos en las gradas del Champ de Mars Arena en Francia, Prisca se destacó y logró una hazaña sin precedentes para México.

La victoria de Awiti no solo representa la primera medalla olímpica en judo para México, sino que también es la segunda medalla del país en París 2024 y la 25ª en la historia de la delegación mexicana, sumando un total de 74 medallas en la historia olímpica del país. En su camino hacia la final, Prisca derrotó a competidoras de gran nivel, incluyendo a NigaraShaheen (equipo de refugiados), Angelica Szymanzka (Polonia), Lubjana Piovesana(Austria) y Katarina Kristo (Croacia). Aunque fue vencida por Andreja Leski (Eslovenia) en la final, su desempeño fue admirable.

Ella es Prisca Awiti: La gimnasta que nació en Londres y ganó plata en judo para México

Tras la competencia, Awiti expresó su sentir: “Es más dolor ahorita, tenía la capacidad de ganar oro, tristemente me ganaron, no pude mantener, terminamos con una plata olímpica... México es mi país, lo es todo para mí”. Más tarde, añadió: “Estoy muy satisfecha, pero también con emociones mixtas por perder la final. El sueño siempre es el de ser campeona olímpica, pero una medalla de plata es muy importante. Yo no vine a París con una medalla en mente, sino a dar lo mejor. Llegar a la final y lograr la plata es para estar feliz”.

Además, agradeció a todos los que la apoyaron: “Mi vida cambia, y la del judo mexicano. Es el logro del equipo nacional, de mis compañeros, de los entrenadores, de mi familia, que han estado conmigo hoy. Sin ellos nada hubiera sido posible”.

¿Cómo llegó al judo?

Prisca Awiti Alcaraz nació en Londres en 1996, hija de una madre mexicana de León, Guanajuato, y un padre keniano. Desde 2017, compite por México y esta es su segunda participación en los Juegos Olímpicos, después de haber competido en Tokio 2021.

Awiti comenzó su interés en el judo a la edad de 8 años, tras una discusión con su hermano sobre cuál deporte era más difícil, ya que él era judoka. Inicialmente practicaba gimnasia, pero tras probar el judo, decidió continuar con ambos deportes. Finalmente, se dedicó al judo después de que le dijeron que sería demasiado alta para seguir en gimnasia.

En 2017, Prisca estuvo a punto de dejar el judo debido a lesiones que la mantuvieron fuera de competencia por largos periodos. Fue entonces cuando su entrenador le sugirió que explorara la posibilidad de competir por México, dado que tenía pasaporte mexicano. Tras contactar al seleccionador de México, en tres meses ya estaba compitiendo por el país.

A principios de 2024, Awiti compartió sus reflexiones sobre los desafíos que había enfrentado: “Siempre es bueno detenerse y mirar hacia atrás y ver lo lejos que se ha llegado. He logrado cosas que solo soñaba cuando era pequeña y sé que soy capaz de lograr más. Puede que los primeros meses del año no hayan ido muy bien, pero es tiempo de reiniciar y me aseguraré de que el resto del año vaya genial. Sé de lo que soy capaz y esto está lejos de serlo”. Y así fue, Prisca Awiti ha demostrado que con determinación y esfuerzo, se pueden lograr grandes cosas.