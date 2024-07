Cristiano Ronaldo ha vuelto a ser el centro de atención, no por sus logros en el fútbol, sino por un comentario que ha desatado una ola de especulaciones sobre su vida personal. Durante un video de entrenamiento en casa para la marca de fitness Whoop, el astro portugués se refirió a su pareja de larga data, Georgina Rodríguez, como su “esposa”.

En el clip compartido en Instagram el lunes, Ronaldo afirmó: “Lo más importante no es lo que haces, sino que tienes que hacerlo. Cuando no estoy entrenando en el club, me gusta trabajar con mi esposa en casa”. Este comentario ha dejado a muchos seguidores preguntándose si la pareja, que ha estado junta desde 2017, se ha casado en secreto.

¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron? La llamó “esposa” en un evento

La especulación aumentó cuando el publicista de Ronaldo respondió a las preguntas de Page Six con una declaración ambigua: “En este momento, no puedo confirmar ni negar que Cristiano se haya casado con Georgina. Simplemente, no lo sé”. Esta respuesta ha dejado la puerta abierta a múltiples interpretaciones, y los fanáticos no tardaron en expresar su curiosidad y sorpresa en la sección de comentarios del video.

“¿Dijo mi esposa? ¿Ahora están casados en secreto?”, escribió un usuario, mientras que otro preguntó: “¿Cuándo te casaste con ella llamándola ‘mi esposa’?”. La relación entre Ronaldo y Rodríguez comenzó en 2017 después de conocerse en la tienda Gucci donde ella trabajaba. Desde entonces, la pareja ha formado una familia numerosa. Ronaldo es padre de Cristiano Ronaldo Jr., de 13 años, con una mujer cuya identidad no ha sido revelada, y de los mellizos Eva y Mateo, de 7 años, nacidos por gestación subrogada. Juntos, Ronaldo y Rodríguez tienen dos hijas: Alana, de 6 años, y Bella, de 2.

La pareja ha pasado por momentos difíciles, como la pérdida del hermano mellizo de Bella durante el parto en 2022. En marzo pasado, la estrella de “Soy Georgina” habló por primera vez sobre la muerte de su hijo en la segunda temporada del docuserie. “Mi prioridad ahora es mi familia y mis hijos. Estoy tan feliz y tan agradecida”, dijo Rodríguez en ese momento. “La vida sigue. Tengo razones para seguir adelante y ser fuerte”.

El comentario de Ronaldo ha añadido un nuevo capítulo a la historia de esta pareja famosa, dejando a los fanáticos a la expectativa de cualquier confirmación oficial sobre su posible matrimonio. Mientras tanto, la especulación y el interés en su vida personal continúan creciendo, mostrando una vez más cómo cada palabra y gesto del futbolista puede generar titulares y capturar la imaginación del público.