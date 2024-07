Vivian Jenna Wilson, la hija transgénero de Elon Musk, ha respondido contundentemente a las declaraciones de su padre, quien afirmó que ella fue “asesinada por el virus woke”. “Me veo bastante bien para ser una muerta”, escribió Wilson en Threads, la plataforma de Mark Zuckerberg, en lugar de la plataforma X de Musk. Wilson, de 20 años, no solo rechazó la afirmación de Musk, sino que también aclaró ante sus 13,000 seguidores que ella “repudió” a su padre y no al revés.

Además, compartió una captura de pantalla de un antiguo tweet del fundador de SpaceX, en el cual él afirmaba que ella nació gay y ligeramente autista. Wilson criticó estas declaraciones como “totalmente falsas” y acusó a Musk de intentar ganar simpatía de manera desesperada. “Literalmente nada de esto ocurrió. Nunca”, escribió. “No sé de dónde sacó esto. Mi mejor suposición es que fue a la escuela de estereotipos gay de Milo Yiannopoulis, simplemente escogió algunos al azar y dijo, ‘eh, lo suficientemente bueno’ en un último intento de obtener puntos de simpatía cuando obviamente está equivocado incluso en su propia historia”.

“Lo reniego”: Hija transgénero de Elon Musk por las críticas que ha recibido de su padre

Musk, padre de 12 hijos, afirmó en una entrevista con el psicólogo Dr. Jordan Peterson en Daily Wire que fue engañado para permitir que Wilson se sometiera a una cirugía de reasignación de género. “Básicamente, me engañaron para firmar documentos para uno de mis hijos mayores, Xavier”, dijo el multimillonario de 53 años, utilizando el deadname de Wilson, quien hizo su transición en 2022. “Esto fue antes de que tuviera algún entendimiento de lo que estaba sucediendo. COVID estaba en marcha, así que había mucha confusión, y me dijeron que Xavier podría suicidarse si no [hacía el cambio]”.

Ella defiende su identidad (Agencias)

Musk argumentó que permitir a los niños hacer la transición es “increíblemente maligno” y afirmó que quienes promueven estas cirugías “deberían ir a prisión”. “Lo llaman ‘deadnaming’ por una razón. La razón por la que lo llaman ‘deadnaming’ es porque tu hijo está muerto. Mi hijo Xavier está muerto, asesinado por el virus woke”, dijo, refiriéndose a Wilson.

No hay aceptación por parte de Musk (Agencias)

El deadnaming es el acto de usar el nombre anterior de una persona transgénero en contra de su voluntad, intencionalmente o no. Además de usar el deadname de su hija, Musk también declaró su compromiso de erradicar la cultura aceptable que rodea los procedimientos de reasignación de género. “Me comprometí a destruir el virus woke después de eso”, dijo. “Y estamos haciendo algunos progresos”. En 2022, Vivian solicitó a un tribunal de California cambiar su nombre y género, y también pidió tomar el apellido de soltera de su madre para distanciarse del famoso nombre de su padre.