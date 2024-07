Jordan Peele trabaja en el regreso del programa de bromas de terror Scare Tactics

Muchos fanáticos mencionan como Jordan Peele está revitalizando el género de las bromas de terror con el esperado regreso de Scare Tactics. Esto se debe a que su productora, Monkeypaw Productions, se ha unido a Universal Television Alternative Studio y WMTI Productions, Inc. para traer de vuelta este popular show de cámara oculta, que anteriormente se emitió en SyFy desde 2003 hasta 2013.

Esta nueva versión se trasladará a USA Network, prometiendo un enfoque renovado y emocionante.

El concepto de Scare Tactics gira en torno a engañar a personas desprevenidas y colocarlas en situaciones de terror diseñadas para parecer sacadas de una película.

Los participantes, engañados por amigos y familiares, se enfrentarán a escenarios cada vez más surrealistas y aterradores, que combinan elementos de horror y comedia. La serie se caracteriza por ofrecer una experiencia cinematográfica que desafía los límites entre la realidad y la ficción.

Anfitriones

El show original tuvo varios anfitriones a lo largo de sus cinco temporadas. Shannen Doherty fue la presentadora de la primera temporada, seguida por Stephen Baldwin en la segunda y Tracy Morgan en la tercera.

Aún no se ha confirmado quién será el nuevo anfitrión de esta versión renovada, aunque Morgan ha mostrado interés en el pasado, dada su conexión con Monkeypaw a través de la serie The Last O.G.

Disputa Legal y Reinvención

En 2020, Scare Tactics enfrentó una disputa legal cuando Steve Hallock demandó a Kevin Healey por crear un programa similar en Netflix, Prank Encounters. La demanda se resolvió en 2023, con Hallock obteniendo la propiedad de la marca.

Por otro lado, según AVClub, Steve ha expresado su entusiasmo por el reinicio, destacando:

‘’Los fans llevan años pidiéndonos que traigamos de vuelta Scare Tactics, y trabajar con este equipo era una oportunidad increíble. No hay nadie mejor en terror y comedia que Jordan y Monkeypaw’'.