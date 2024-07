Harvey Weinstein tiene Covid y es ingresado nuevamente al hospital: El productor enfrenta nueva demanda

Harvey Weinstein ha sido ingresado nuevamente al hospital Bellevue en Nueva York debido a complicaciones graves de salud. El productor, que actualmente cumple condena en prisión, ha contraído Covid-19 y desarrollado neumonía doble, complicando aún más su ya frágil estado de salud.

Además del Covid, Weinstein sufre de diabetes, hipertensión, estenosis espinal, y acumulación de líquido en el corazón y los pulmones.

Su representante, Craig Rothfeld, ha confirmado que está recibiendo tratamiento especializado de DOCS, CHS y NYC H+H.

Harvey Weinstein comparece ante el Tribunal Penal de Manhattan el miércoles 29 de mayo de 2024 en Nueva York. Weinstein enfrenta un nuevo juicio por cargos de violación después de que se anulara su condena de 2020. El juicio comenzaría a finales de aà AP (Steven Hirsch/AP)

Preparativos para nuevo juicio

Weinstein está en medio de preparativos para un nuevo juicio por cargos de violación, después de que su condena de 2020 fuera anulada por cuestiones legales.

El nuevo juicio está tentativamente programado para comenzar el 12 de noviembre, aunque el juez ha señalado la posibilidad de adelantar la fecha si los fiscales avanzan rápidamente con el gran jurado. La reversión de su condena y el próximo juicio siguen siendo temas de gran interés y controversia en los medios de comunicación.

Debate público

El caso de Harvey continúa generando una gran cantidad de controversia y debate. La combinación de su estado de salud deteriorado y los cargos legales pendientes mantiene a Weinstein en el centro de atención pública.

La forma en que su salud está siendo manejada en prisión, junto con el desarrollo del nuevo juicio, hace que los fanáticos mantengan expectativa en los próximos meses. La situación de Weinstein, tanto en términos médicos como legales, continúa atrayendo una intensa atención de los medios y del público en general.

Trayectoria de Harvey

Harvey Weinstein nació el 19 de marzo de 1952 en Flushing, Queens, Nueva York. Es un productor de cine y empresario estadounidense conocido por su influyente papel en Hollywood. Co-fundó Miramax Films en 1979 junto a su hermano Bob, y la compañía se destacó en la producción de éxitos como Pulp Fiction y The English Patient.

En 2005, fundó The Weinstein Company, que produjo exitosos filmes como The Artist y The King’s Speech. Sin embargo, su carrera se vio gravemente afectada por múltiples acusaciones de abuso sexual y su condena por violación en 2020.