En una sorpresiva aparición durante la promoción de su nueva película, “Deadpool & Wolverine”, Ryan Reynolds y Hugh Jackman participaron en un evento exclusivo para fans en Brasil. Allí, fueron invitados por el youtuber mexicano Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado, para grabar un episodio de su popular serie “Escorpión al volante”.

El encuentro, que rápidamente se convirtió en uno de los videos más vistos de la plataforma, ofreció a los seguidores una de las entrevistas más memorables gracias al estilo irreverente y divertido del Escorpión Dorado. Con su característico humor y agudas observaciones, el youtuber llevó a los actores al límite, haciendo que Reynolds y Jackmanrespondieran a preguntas sorprendentes mientras se mantenían entretenidos.

El Escorpión Dorado le dio lecciones de español a Ryan Reynolds y Hugh Jackman

Durante la charla, Reynolds se mostró entusiasta al explicar cómo convenció a Jackmanpara retomar su papel de Wolverine en la secuela de Deadpool, revelando que utilizó su sólida amistad de 17 años como estrategia. En una dinámica divertida, los actores discutieron sus sueños de colaborar en grandes producciones como “Los Miserables”, “El Gran Showman” y “Enterrado”, además de recordar sus peores experiencias cinematográficas.

Cuando se les preguntó sobre el uso de lenguaje fuerte en su nueva película, Jackmanrecordó que “Logan” también incluía diálogos altisonantes, y se mostró cómodo con el tema. El Escorpión Dorado aprovechó para enseñarles algunas groserías en español, explicando los significados y provocando risas con las reacciones de los actores. La conversación también tocó su pasión compartida por el fútbol. El Escorpión Dorado les regaló camisetas oficiales de su equipo en la Kings League, una sorpresa que ambos actores recibieron con entusiasmo.

Finalmente, al abordar el futuro de sus personajes en el Universo Marvel y su posible integración a Los Vengadores, Reynolds y Jackman admitieron que aún es incierto. “Creo que las mejores películas no tienen secuelas, generalmente no tratan de ser secuelas, solo es una”, comentó Reynolds, sugiriendo que “Deadpool & Wolverine” está diseñado para ser una experiencia única. Esta entrevista con el Escorpión Dorado no solo brindó a los fans un vistazo entretenido y sincero de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, sino que también intensificó la anticipación por su próxima película, destacando la sólida química entre los dos actores.