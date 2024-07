La segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” ha comenzado con gran expectación, y Paola Durante, la modelo uruguaya que ganó notoriedad en los años 90 junto a Paco Stanley, ha sido una de las participantes que más ha dado de qué hablar. Durante el programa, Paola ha revelado detalles íntimos sobre su vida amorosa, particularmente sobre una dolorosa relación con un hombre casado que la dejó con un anillo de compromiso para regresar con su esposa.

PUBLICIDAD

En sus confesiones dentro de la casa, Paola Durante compartió que estuvo a punto de casarse con un hombre que estaba en proceso de divorcio, pero todo cambió cuando él decidió regresar con su esposa una vez que ella lo abandonó. “Me iba a casar hace tres años y sí me fue muy mal, muy mal. Me enamoré heavy,” relató Paola. La sorpresa fue mayor cuando Shanik Berman, también participante del reality, interrumpió para revelar que el hombre en cuestión había vuelto con su esposa, información que Paola desconocía.

Él es el ex novio de Paola Durante que la abandonó con anillo de compromiso

El hombre que rompió el corazón de Paola Durante se llama Mario Cázares. Según información de la revista TVyNovelas, Mario estaba casado con una mujer llamada Adriana Dendena cuando comenzó a salir con Paola. La relación entre Mario y Paola empezó con la esperanza de un futuro juntos, pero terminó abruptamente cuando Mario decidió regresar con Adriana.

Parecían muy enamorados (Captura)

Adriana, en una entrevista en 2020, reveló: “A finales del año pasado, por noviembre, empezamos a tener discusiones, él se portaba muy raro, no era igual, algo había cambiado, hasta que terminamos. Acabábamos de cumplir 11 años de relación y todo se vino abajo.”

Mario Cázares también habló sobre cómo conoció a Paola Durante, diciendo: “Nos presentó un amigo, aunque se pueda especular mucho. La realidad es que nos conocimos poco tiempo y se toman decisiones rápidas, así como de lo que pensamos al casarnos, como para darnos un tiempo, así es mejor, menos problemático y más sano.” Este breve romance terminó de manera abrupta, dejando a Paola con el corazón roto y muchas preguntas sin respuesta.

La relación avanzó muy rápido (Captura)

En una entrevista con ‘De Primera Mano’, Paola Durante expresó sus sentimientos sobre la ruptura: “Fue una situación muy difícil para mí tomar una decisión así para mí. Desafortunadamente, todo comenzó a cambiar y no podía permitirme una vez más no sentirme amada, no sentirme querida (...) yo sabía el caos que se estaba viniendo, yo sabía que la situación estaba complicada, por primera vez me quise a mí misma y dije: Me voy.”La historia de Paola Durante ha generado gran empatía entre los espectadores, quienes la ven como una mujer fuerte que ha decidido priorizar su bienestar emocional.