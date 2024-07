¿Dónde estaban Cazzu y su hija Inti cuando Nodal se casó con Ángela Aguilar?

La hija de Christian Nodal fue la gran ausente en el matrimonio de él con Ángela Aguilar. Las fotos familiares que hasta ahora han salido a relucir de la boda en Morelos, México, muestra que los artistas estuvieron acompañados por sus familiares, pero la pequeña Inti, de 10 meses de edad, brilló por su ausencia, por lo que muchos se preguntan dónde estaba la chiquita y su mamá Cazzu al momento de la unión nupcial.

Se desconoce si Nodal invitó o no a su hija y a su ex como mamá de la chiquita. Lo cierto es que al momento de la boda, la rapera argentina también estaba en una fiesta, pero de cumpleaños.

People en Español publicó que Cazzu y su hija Inti estaban en la fiesta de cumpleaños de la hija de la famosa cantante La Joaqui. En videos y fotos, se ve a la trapera contenta, compartiendo en la fiesta infantil junto a amigos y cercanos.

Cazzu se veía relajada con un jean desteñido suelto y una franela blanca sujeta en la parte de atrás. Tenía el cabello recogido con una cola alta y un maquillaje bastante ligero.

Las imágenes están publicadas en cuentas de Instagram de los fans de Cazzu, donde muchos destacan que ella y su bebé se ven hermosos y alegres.

“A mí me encanta volver a verla con su bebé ellas no tienen por qué esconderse., nada deben, se ve feliz con su niña que está preciosa ,cosas grandes y hermosas vendrán para ellas dos”, “eres la cara de muchas mujeres fuertes, inteligentes y con mucho amor propio. Eres la cara de todas nosotras que no nos rajamos. Tú nos representas. Te admiro”, “se puso más hermosa”, “ella tiene mucha fortaleza, su hijita le da esa fuerza”, son algunos comentarios.

Cazzu tras su ruptura con Nodal

La única vez que Cazzu se pronunció tras su ruptura con Christian Nodal, fue cuando emitió un comunicado el pasado 12 de junio, diciendo a quienes la defendían ante la nueva relación de él con Ángela Aguilar, que estaba bien.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trate de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa, pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso, les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible”, dijo Cazzu.

Concluyó expresando que “ahora, pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”. Sólo así, bajaron un poco los comentarios en contra de Nodal y Ángela Aguilar. Desde ese entonces, no se ha pronunciado más, algo que tiene su explicación en lo que ella mismo dijo en este comunicado, en el que aseveró que se mantendrá alejada de las redes para desintoxicarse y concentrarse en su hija.