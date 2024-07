Virales comentarios a Christian Nodal y Ángela Aguilar en su primer video como recién casados

Christian Nodal y Ángela Aguilar se dejaron ver en su primer romántico video como recién casados en una grabación que hicieron para Premios Juventud 2024, con motivo de la nominación de la cantante.

Los artistas sorprendieron el 24 de julio con su boda en Morelos, México.

Los rumores de boda ya se escuchaban, pero no se sabía la fecha del matrimonio, hasta que este 24 de julio, Nodal y Ángela sorprendieron con sus nupcias en Morelos, México. Al día siguiente ambos publicaron en sus redes dos fotos románticas en su boda, y luego Premios Juventud difundió el video en el que ella agradece por la nominación.

La entrega de los Premios Juventud coincidió con la boda. Ángela Aguilar no pudo asistir, pero sí se hizo presente al expresarse por medio de un video ante la entrega de estas premiaciones.

“ Amigos de Premios Juventud, los quiero felicitar por estos 21 años de estos premios, gracias por invitarme, gracias por nominarme y ganar, lo gané. Nos vemos el siguiente año ”, dijo la cantante sonriente, aún con su vestido de novia. Al voltear se encuentra con Christian Nodal, quien con una gran sonrisa lanzó un beso a la cámara. “¡Amor!”, exclamó ella sonriente en la grabación, publicada en la cuenta de Instagram de Premios Juventud.

Lluvia de comentarios para Christian Nodal y Ángela Aguilar

Los comentarios no se hicieron esperar en el post del video de Christian Nodal y Ángela Aguilar como recién casados. Hay quienes apoyaron a la pareja, mientras que otras personas criticaron negativamente su relación en apoyo a Cazzu, de quien el cantante mexicano anunció su separación a finales de mayo pasado.

“Ganó la madrastra del año”, “ganó el premio a la más “fan de su relación” del año”, “No, no ganaste mami el que se lo queda pierde”, “ganó el premio a la Separadora del año”, “que viva Cazzu”, “la Venenito con Nodal!! OMG!”, “nunca le he deseado el mal a nadie, pero a Angela si”, “estos no tienen vergüenza”, son algunos comentarios. Hay quienes criticaron el nuevo look con cabello corto de Ángela: “Los dos tienen el mismo peinado”.