Ryan Reynolds y Hugh Jackman, conocidos por sus papeles en “Deadpool & Wolverine”, han sido amigos durante años, una amistad marcada por constantes bromas y burlas mutuas. En el último episodio de “Hot Ones”, Jackman elogió a Reynolds como padre y amigo, destacando su amor por su trabajo y su familia.

PUBLICIDAD

“Es un gran padre, tiene una gran familia y es un gran amigo. Ama su trabajo. Ama su trabajo”, dijo Jackman en el programa de YouTube, cuyo episodio fue publicado el 25 de julio. La película “Deadpool & Wolverine” se estrena en cines el 26 de julio.

Reynolds comparte cuatro hijos, James, Inez, Betty y un cuarto hijo, recientemente revelado como Olin, con su esposa Blake Lively. Sin embargo, Jackman no perdió la oportunidad de hacer una broma, afirmando que Reynolds lo había obligado a participar en el programa de “Hot Ones”. “Él dijo que si no lo hacía, me iba a difamar, burlarse de mí y decirle a toda Australia que simplemente no tenía el valor y que Canadá es mejor”, dijo Jackman, refiriéndose a sus respectivos países de origen.

Así fue que Ryan Reynolds y Hugh Jackman se convirtieron en mejores amigos

Los actores de Hollywood se conocieron en 2007 mientras filmaban “X-Men Origins: Wolverine” en Sydney. Reynolds recordó para People en mayo de 2024 cómo Jackman lo llamó y le dio la bienvenida en el set. “Escuché mi nombre, ‘¡Ryan!’ entre estos trailersmientras caminaba. Y eras tú”, dijo Reynolds. “El simple hecho de que supieras mi nombre significó mucho para mí. Y viniste, me diste un gran abrazo y dijiste: ‘Bienvenido a bordo. Todo va a estar bien. Te haremos sentir cómodo.’

En 2016, Reynolds apareció con un recorte de la cara de Jackman sobre la suya en “Deadpool”. Jackman devolvió el favor en diciembre del mismo año, publicando un video en Instagram con un recorte de la cara de Reynolds sobre la suya para celebrar que Reynolds había recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. “¿Cómo puede un tipo que reprobó su clase de drama en la secundaria ser tan talentoso?” dijo Jackman. “No tengo respuesta para eso. Pero para citar a mi actor favorito del mundo, el gran australiano Hugh Jackman, quien, por cierto, fue el Hombre Vivo Más Sexy de People mucho antes que yo, ‘Los estadounidenses son el país más generoso del planeta.’”

En 2023, Jackman pidió en broma a los Premios de la Academia que no nominaran a Reynolds por la mejor canción original para “Good Afternoon” de la película “Spirited”. “Tener que pasar un año con él rodando ‘Wolverine & Deadpool’ sería insoportable”, dijo Jackman.

En la promoción de “Deadpool & Wolverine”, la amistad de Reynolds y Jackman quedó en evidencia con su aparición en “Hot Ones” y como coanfitriones en “Jimmy Kimmel Live!” Esta dinámica divertida y a veces mordaz ha mantenido a los fans entretenidos y esperando más de estos dos amigos inseparables.