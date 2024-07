Pepe Aguilar mostró fotos de la boda de su hija con Christian Nodal y les dedicó un emotivo mensaje

Pepe Aguilar publicó durante la tarde de este jueves en su cuenta de Instagram fotos de la boda de su hija Ángela Aguilar con Christian Nodal, dedicándoles un emotivo mensaje con el que los felicitó y les dio un conmovedor consejo como padre.

“ Queridos Angela y Christian. Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes haya caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía. ¡Incluso igual de importante que el amor! En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es ‘esencial’ y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables ”, comenzó el escrito que Pepe Aguilar dedicó a la nueva pareja.

En las siguientes líneas les dijo que con amor se enfrenta y se supera todo. Además, les aconsejó que el matrimonio nunca será fácil, pero que con amor, puede mantenerse con el trabajo que cada quien haga por la relación.

Los novios con sus padres y dos de sus hermanos (Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial)

“ El reto más complejo, VIVE en ustedes mismos! Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga.. En sí mismo. Yo también he estado en su lugar. Y ya a toro pasado. Y después de 27 años con mi esposa les digo: No hay principio sencillo, pero aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública, aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así etc, etc ”, expresó.

En las fotos, compartidas por Pepe Aguilar, se ve a los novios juntos a sus padres, hay una donde están con sus padres y sus hermanos, en una más están con los padres de ella, así como con Marc Anthony y Nadia Ferreira. En otra, se aprecia cuando Pepe lleva del brazo a su hija para entregarla en matrimonio.

Marc Anthony y Nadia Ferreira con los novios (Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial)

Pepe Aguilar cerró su mensaje con palabras de felicitaciones a Christian Nodal y Ángela Aguilar, además resaltó reiterando con amor “todo es posible”.

“Todo es posible. Solo recuerden siempre que lo que realmente vale la pena, nunca es fácil. Nunca será fácil, pero si existe amor verdadero, ASÍ VERDADERO CON MAYÚSCULAS! Pues entonces, TODO vale la pena y todo siempre hará sentido”, expuso el cantante.