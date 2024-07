NBA rechaza oferta de Warner Bros. Discovery y firma nuevos acuerdos televisivos

Inside the NBA, uno de los programas insignia de TNT con Shaquille O'Neal, Ernie Johnson Jr., Kenny Smith y Charles Barkley, dejará de transmitirse en junio de 2025.

Tras largas semanas de negociación, la National Basketball Association (NBA) decidió cuáles serán las empresas que se encargarán de transmitir los partidos desde la temporada 2025-2026 por los siguientes 11 años. A través de un comunicado, la compañía informó que llegó a un acuerdo con Amazon Prime Video, NBC y ESPN para la transmisión en vivo de los encuentros de la mejor liga de baloncesto en el mundo.

Los contratos le reportarán ganancias a la NBA por un total de 76.000 mil millones de dólares.

El nuevo acuerdo incluirá la transmisión de la WNBA, con la expectativa de que se generen un total de 2.200 millones para la liga femenina.

Este acuerdo representa un quiebre histórico con la relación que tenían en los últimos años con Warner Bros. Discovery, quien transmitía los partidos en el canal TNT.

¿Cómo será la distribución de los partidos?

NBC transmitirá seis finales de conferencia, numerosos partidos de playoffs y el Juego de Estrellas, además de ofrecer juegos exclusivos a través de su plataforma Peacock.

Mientras tanto, ABC/ESPN seguirá siendo la sede de las Finales de la NBA, con 11 finales de conferencia en 10 temporadas, y pagará 2.600 millones de dólares anuales.

“Disney y ESPN han sido parte integral del crecimiento y la cobertura de la NBA durante los últimos 22 años. Y estamos ansiosos por seguir desarrollando esta excelente asociación, que es una de las relaciones más extensas y duraderas de la liga” , comentó el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Demanda por parte de Warner Bros. Discovery

El director ejecutivo de TNT Sports, David Zaslav, de Warner Bros. Discovery, declaró públicamente que la cadena tiene derecho a igualar cualquier oferta. Sin embargo, la NBA avanzó en sus negociaciones con ESPN, NBC y Amazon, lo que podría llevar a TNT a presentar una demanda para proteger sus derechos.

Si TNT decide tomar acciones legales, esto podría llevar a más negociaciones y a un posible acuerdo con otros derechos u opciones financieras de la NBA, señalan medios especializados.

La decisión, que ya es oficial, venía corriendo desde hace varios días en los pasillos de la empresa de medios. Es por eso que leyendas del baloncesto que participaban en los programas de la NBA que transmite TNT, como Charles Barkley, había advertido que de perder los derechos, se retiraría de los comentarios deportivos.