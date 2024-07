Murió la leyenda del blues británico John Mayall

Mediante un comunicado emitidos por sus familiares, se confirmó este martes 23 de julio, la muerte los 90 años del músico John Mayall, considerado por muchos como una gloria del blues británico y gran influyente de diversos artistas que han hecho historia en el rock como Eric Clapton, Mick Fleetwood, David Gilmour y Jimmy Page.

“ Con el corazón encogido damos la noticia de que John Mayall falleció en paz en su casa de California el 22 de julio de 2024, rodeado de su querida familia. Los problemas de salud que obligaron a John a poner fin a su épica carrera de giras han llevado finalmente a alcanzar la paz a uno de los mayores guerreros de la carretera de este mundo. John Mayall nos dio noventa años de incansables esfuerzos por educar, inspirar y entretener” , indicó el mensaje.

Sus familiares agregaron que cuando murió, estaba con sus 6 hijos, Gaz, Jason, Red, Ben, Zak y Samson, siete nietos y cuatros bisnietos, además de las que fueron sus esposas Pamela y Maggie.

Pionero del blues en el Reino Unido

John Mayall, nació en Macclesfield y creció en Cheadle, Gran Manchester, y comenzó en su larga y fructífera carrera musical a principios de la década del 60 con la conformación de la banda los Bluesbreakers. Se le atribuye el mérito de haber contribuido al resurgimiento del blues a finales de los años 1960 y se le ha descrito como el “padre del blues británico”.

Los Bluesbreakers comenzaron tocando en el Marquee Club, un club situado en el corazón del West End de Londres. En 1964, la banda grabó dos temas: “Crawling Up a Hill” y “Mr James”. Pero no fue hasta abril de 1965, cuando el ex guitarrista de Yardbirds, Eric Clapton, reemplazó a Roger Dean, que la carrera de Mayall realmente despegó.

Los Bluesbreakers han sido considerados un campo de entrenamiento para otros músicos importantes, incluidos John McVie y Peter Green de Fleetwood Mac, Mick Taylor, que tocó con los Rolling Stones, Harvey Mandel y Larry Taylor de Canned Heat.

John Mayall fue nombrado Caballero del Imperio Británico, tuvo dos nominaciones a los premios Grammy y recientemente fue admitido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.