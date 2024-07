Karlie Kloss hizo un raro comentario sobre su ex-mejor amiga Taylor Swift, después de años de rumores sobre su distanciamiento. La modelo de 31 años habló con entusiasmo a Yahoo Life sobre la música de su antigua amiga cuando se le pidió que eligiera su canción favorita del álbum “The Tortured Poets Department”. “Diría que todo el álbum”, dijo la ex ángel de Victoria’s Secret. “Quiero decir, su música es un clásico.”

En cuanto a su favorita de todas las canciones de Swift, Kloss dijo: “Tiene tantos éxitos. Definitivamente me encanta ‘Shake It Off’”. La presentadora de “Project Runway” se hizo viral por bailar la canción de 2014 durante su aparición en el Eras Tour de Swift en agosto de 2023. Kloss fue filmada disfrutando en las gradas del show en Los Ángeles junto a la modelo Marianne Fonseca y la diseñadora Misha Nonoo.

Lo que dijo la ex mejor amiga de Taylor Swift después de ir a uno de los conciertos del Eras Tour

Los seguidores de Swift se sorprendieron por la presencia de Kloss, ya que la pareja supuestamente no son amigas desde 2019. La amistad entre ambas comenzó a finales de 2013 después de que la estrella del pop actuara en el Victoria’s Secret Fashion Show. Klossno solo formaba parte del famoso “escuadrón” de Swift, sino que eran inseparables en los años que siguieron, incluso posando para una portada conjunta de Vogue.

Los rumores de una pelea surgieron en 2018 cuando la cantante de “Cruel Summer” se perdió ambas ceremonias de boda de Kloss con Joshua Kushner. La creadora de Kode With Klossy ha dado la bienvenida desde entonces a su hijo Levi, de 3 años, y a su hijo Elijah, de 1 año, con el empresario de 39 años.

Ni Kloss ni Swift han abordado directamente el estado de su amistad, pero Kloss advirtió a los lectores del New York Times que no “crean todo lo que leen.” En cuanto a la razón detrás de su ruptura, Page Six informó en 2019 que Kloss supuestamente se aprovechó de la hospitalidad de Swift al invitar amigos a la casa de la compositora sin permiso.

Eran muy unidas (Agencias)

A pesar de los rumores y especulaciones, la reciente aparición de Kloss en el Eras Tour y sus comentarios positivos sobre la música de Swift han generado esperanza entre los fanáticos de que las dos puedan algún día reconciliarse. Mientras tanto, Kloss continúa brillando en su carrera y vida personal, dejando una puerta abierta para posibles reconciliaciones futuras.