En el vigésimo aniversario del estreno de “Catwoman”, Halle Berry, de 57 años, ha decidido celebrar de una manera muy especial. La actriz ha compartido una serie de fotos en Instagram en las que aparece sin camiseta, acompañada de dos gatos negros, para conmemorar su papel icónico como Patience Phillips en la película dirigida por Pitof.

Con una elegante máscara de ojos de gato y vistiendo únicamente ropa interior negra, Berry posó de manera que los gatos cubrieran su torso desnudo, tanto de pie como recostada en la cama.

Halle Berry posó con gatitos para celebrar el aniversario número 20 de Catwoman

La actriz comentó en su publicación: “¡Y AÚN… miau! Han pasado 20 años desde que tuve el honor de dar vida a este personaje icónico. Siempre estará cerca de mi corazón y siempre seré Patience Phillips, alias CATWOMAN.” La actriz también agradeció a un fan llamado Jee por ayudarla a rescatar a los dos gatos que aparecen en las fotos: “Cuando estas bellezas negras aparecieron en mi jardín buscando a su madre, Jee nos ayudó en el proceso de rescate. ¡Siempre agradecida!”

Comentarios como “¡20 años y sigues increíble!” y “¡La forma en que mantienes el nivel tan alto!” inundaron la sección de comentarios, reflejando la admiración y el cariño que sus fans sienten por ella. “Catwoman,” estrenada el 23 de julio de 2004, recaudó 82.4 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 100 millones, según Box Office Mojo.

A pesar de su modesta recaudación y una calificación del 8% en Rotten Tomatoes, la película ha ganado un lugar especial en el corazón de sus seguidores y en la carrera de Berry. En una entrevista reciente, Berry compartió sus sentimientos acerca de la crítica negativa que recibió el filme, reconociendo que no fue fácil enfrentar el rechazo, pero también señalando su resiliencia: “No me encantó la controversia. Siendo una mujer negra, estoy acostumbrada a cargar con la negatividad, a luchar y a nadar contra corriente. No me detuvo, porque he luchado toda mi vida.”