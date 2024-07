Céline Dion saluda a sus fans en París mientras aumentan los rumores sobre su actuación en los Juegos Olímpicos

Soy Celine Dion, la artista vista como nunca antes en su documental

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 17: Céline Dion attends the "I Am: Celine Dion" New York special screening at Alice Tully Hall on June 17, 2024 in New York City. (Photo by Cindy Ord/Getty Images)

(Foto: Prime Amazon Video/Courtesy of Prime Video)