Alejandra Capetillo, la hija de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, ha conmocionado a sus seguidores al anunciar su compromiso con Nader Shoueiry, un hombre 13 años mayor que ella. La modelo, de 24 años, compartió la emocionante noticia a través de sus redes sociales, mostrando imágenes inéditas de la propuesta y expresando su gratitud a quienes la felicitaron.

Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, emocionados por el compromiso de su hija, no tardaron en expresar su alegría. En un mensaje lleno de cariño, Bibi Gaytán escribió: “Mi vidaaaaaaaaaaa!!!! Muchísimas felicidadeeeeeees!!! No podríamos estar más feliceeeeeeeeeees por ustedeeeees dos!!! Son dos seres humanos llenos de luz y ambos se merecen el cielo!! Que Dios me los siga llenando de bendiciones y que su vida siempre esté rodeada de amor!!”. Gaytán también compartió una captura de pantalla de la videollamada en la que Alejandra les comunicó la noticia, mostrando a los ex Timbiriche muy sonrientes y emocionados.

Así reaccionaron Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo al compromiso de su hija Alejandra Capetillo

Eduardo Capetillo también compartió su entusiasmo, y junto con Ana Paula Capetillo y Eduardo Capetillo Jr., felicitó a su hermana menor. Ana Paula expresó su alegría en Instagram: “El mejor nuevo hermano que pudo haber pedido esta familia. Son mi historia de amor favorita por siempre.” Aunque los hermanos no profundizaron en detalles, dejaron claro que están encantados con la noticia y ansiosos por celebrar la boda.

Alejandra reveló en un video en sus redes sociales que conoció a Nader Shoueiry hace aproximadamente dos años en un bar. Según ella, Nader inicialmente pensó que ella era de Marruecos, pero después de varios encuentros casuales, comenzaron a conocerse mejor y a desarrollar una relación. Shoueiry, originario del Líbano y residente en España, tiene 36 años, lo que lo convierte en 13 años mayor que Alejandra.

La pareja ha mantenido una relación sólida desde que se conocieron y ahora están emocionados por dar el siguiente paso en su vida juntos. A medida que se acerca la boda, la familia Capetillo-Gaytán sigue celebrando el compromiso y esperando con ansias el inicio de esta nueva etapa para la pareja.