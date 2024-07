Selena Gomez presume el regalo de cumpleaños que le dio su novio Benny Blanco

Selena Gomez ha encontrado una manera brillante de demostrar su amor. Para celebrar su 32 cumpleaños el lunes, la actriz y cantante homenajeó a su novio Benny Blanco con una joya personalizada. En una nueva publicación en Instagram, la cantante lució un lookveraniego, posando frente a globos que decían “Happy Birthday Selena”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su collar de diamantes con la inicial “B”, un tributo al productor y compositor.

Su declaración de amor, hecha de oro de 14 quilates y cubierta de diamantes, proviene de la marca de Los Ángeles Baby Gold y tiene un precio de $600 por el dije de estilo gótico. Blanco, de 36 años, no tardó en notarlo y comentó su aprobación: “I got the hottest chick in the game wearing my chain”, citando a Jay-Z.

La pareja ha estado consolidándose desde que se les vinculó románticamente por primera vez en diciembre de 2023, haciéndose públicos en redes sociales tras años de amistad que comenzaron en 2015.

Blanco deseó a su amada un feliz cumpleaños con una foto de la pareja acurrucada en el set, con la estrella usando un disfraz de oso de peluche que él se puso en el video musical de “I Can’t Get Enough”, en el que colaboraron Gomez, J Balvin y Tainy. “Solía ser un oso de peluche en tu video musical y ahora puedo ser el tuyo en la vida real… feliz cumpleaños bb! te amo!”, escribió Blanco en su leyenda. “Te amo”, respondió ella simplemente, añadiendo un adorable emoji de oso de peluche.

Ambos desbordan amor en redes sociales (Instagram)

Esta no es la primera vez que la pareja muestra su amor en redes sociales. Apenas horas después de confirmar su romance con el productor, Gomez publicó una historia en Instagram en blanco y negro mostrando un anillo de diamantes con la inicial ‘B’. Aunque Gomez ha pasado por su cuota de dramas en relaciones públicas con Justin Bieber y TheWeeknd, la actriz no teme mostrar su amor. Recientemente reveló en un video de TikTok que fue la primera en decir “te amo” en su relación actual.