Incluso Deadpool y Wolverine a veces necesitan llamar a un amigo

Famosos por enfrentarse de manera cómica en las redes, Ryan Reynold y Hugh Jackman son en la vida real grandes amigos, su amistad es tan profunda que Reynolds escribió hasta tres guiones del filme ‘Deadpool & Wolverine’ para que fuera aprobado por Marvel y Hugh Jackman fuera su compañero de pantalla. Era su apuesta por lograr que sus icónicos personajes se apoderen juntos de la temporada estival en los cines. “Confiamos el uno en el otro conscientes de que nadie confía como nosotros”, dijo Reynolds esta semana en una revista norteamericana.

El 26 de julio, el vínculo de estos dos extraños amigos ultima 17 años de amistad con la tercera entrega de la franquicia de Reynolds y el primer proyecto de Marvel que une a Deadpool y Wolverine. La amistad entre Reynolds y Jackman se remonta al rodaje de ‘X-Men Origins: Wolverine’ cuando se conocieron, y desde entonces han mantenido una relación sólida apoyándose en la sombra mientras ambos navegaban Hollywood, paternidad y momentos difíciles de la vida.

“Todos sabemos que son pocos los amigos a quienes puedes decirles cualquier cosa, ya sea por vergüenza o pudor. Pero, desde que le conozco, he tenido tiempo de apreciar su amistad porque escucha sin juzgar y sin tener una respuesta o una solución preparada”, admite Jackman sobre Reynolds. El sentimiento es mutuo a tenor de las palabras de su compañero. “Creo que el ingrediente secreto para una amistad duradera en Hollywood no es muy diferente a tener una pareja o un matrimonio”, dice Reynolds, hablando de Jackman. Aún así, para ‘Deadpool & Wolverine’, Reynolds tuvo que persuadir a Jackman para que reviviera el personaje de X-Men que había puesto a dormir desde el aclamado capítulo que daba por terminada su relación con el lobezno ‘Logan’ de 2017.

“Recuerdo que vi ‘Deadpool’ tres días después de anunciar lo de ‘Logan’ y pensé: Creo que podría volver para llevar la rivalidad de Deadpool y Wolverine al cine, porque su enfrentamiento es notable en los cómics” — Hugh Jackman, actor australiano

El Logan en esta película no es el Logan que vimos morir. En este filme, un Deadpool infelizmente retirado es capturado por el agente de Time Variance Authority, el Sr. Paradox (Matthew Macfadyen), como parte de un plan para borrar la línea temporal de Wade, este último busca en el multiverso a la única persona que pueda ayudar a salvarlo. Esa persona es Logan, pero al estilo clásico de Deadpool, elige al peor Logan de todos. ‘Deadpool & Wolverine’ marca la primera vez que personajes del ahora desaparecido Fox Marvel Universe protagonizan una película de MCU, tras la compra de Fox por parte de Disney hace cinco años.

Si bien todos los fanáticos de Marvel en el mundo han soñado con ver a Wade y Logan formar equipo en la pantalla, su recorrido por el multiverso del MCU seguramente provocará algunos cambios cósmicos. Metro estuvo en una conferencia de prensa virtual a principios de esta semana en con Reynolds, Jackman, Macfadyen, Emma Corrin (que interpreta a la villana Cassandra Nova), el director Shawn Levy, la productora Wendy Jacobson, y el jefe de Marvel Studios creativo Kevin Feige.

Jackman dijo que poco después de terminar ‘Logan’ y anunciar su retiro del personaje se arrepintió de su decisión porque le gustaba la idea de que Wolverine hiciera equipo con Deadpool. “Recuerdo que vi ‘Deadpool’ tres días después de anunciar lo de ‘Logan’ y pensé: Creo que podría volver para llevar la rivalidad de Deadpool y Wolverine al cine, porque su enfrentamiento es notable en los cómics. Ellos son una extraña pareja como ‘Midnight Run’, o ‘48 Horas’. Tanto es así que detuve mi auto y llamé a Ryan inmediatamente, porque sabía que se estaban pensando en nuevos enfoques. Le pregunté y afortunadamente dijo que sí”.

“Lo que realmente despertó mi interés al unirme al universo de ‘Deadpool’ en particular fue traer a Cassandra, obviamente, con todo lo que sabemos y amamos sobre su historia de origen y su relación con Charles Xavier” — Emma Corrin, hace su debut como Cassandra Nova

El guión se convirtió en un desafío existencial para Reynolds quien tuvo la osadía de reinventar el personaje de lobezno para que la película tuviera sentido sin olvidar las exigencias físicas que Jackman debía enfrentar al volver a comprometerse a un régimen de ejercicio intenso. “Al principio me dolía todo el cuerpo, no ha sido nada fácil. Al final, lo logré y estaba encantado de que mi cuerpo respondiera. Me di cuenta de lo bueno que es para tu cerebro hacer ejercicio. Yo lo que llevo mal es tener que hacer tantas comidas al día” explicó Jackman a lo que Reynolds añadió: “las cinco o seis comidas al día, a algunas personas les parece genial. Estoy seguro de que dirán: ‘Bueno, eso suena genial’. Pero no es el tipo de comida que necesariamente disfrutas”.

Por su parte, Jackman quiso destacar el trabajo de Reynolds como guionista y productor. “No conocía ese aspecto de su talento. Es un artista muy generoso. Él y Shawn lideraron en todos los sentidos. Crearon una atmósfera libre, divertida y lúdica, pero también en la que todos se ayudaban unos a otros para dar lo mejor de sí mismos”. No es ningún secreto que el MCU ha pasado por momentos difíciles con la crítica, los fans y el público tras alcanzar su máximo rendimiento con ‘Avengers: Endgame’ en 2019. El director del estudio, Kevin Feige, explicó por qué ‘Deadpool y Wolverine’ es una película importante y en expansión. “Creo que cada película es importante, pero lo más importante es el trabajo de Shawn, Ryan, Hugh y todo este equipo que han hecho una gran película”.

Revivir X-Men para el MCU

‘Deadpool & Wolverine’ será una aventura multiverso similar a ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021) y contará con héroes y villanos de todo el catálogo de Fox. Jennifer Garner aparecerá como Elektra Natchios, mientras que Aaron Stanford retomará su papel de John Allerdyce, también conocido como Pyro, otros personajes que aparecerán en la película incluyen a Lady Deathstrike y Azazel, ambos de la serie X-Men. “Si algo he aprendido trabajando junto a Jackman es que hay personas tan amables que son capaces de cambiar tu destino y el de todos los que están a su alrededor”, dijo Reynolds.

Con Shawn Levy de nuevo a los mandos, el realizador dijo que ‘Deadpool y Wolverine’ no es Deadpool 3 sino una “aventura de personajes a dos manos donde ambos son protagonistas”. Ryan Reynolds y Hugh Jackman vuelven al universo Marvel después de que Disney desechará a los X-Men que 20th Century Fox había comenzado a desarrollar. Marvel le debe a Reynolds el resurgimiento de una saga que parecía estar muerta. Entre los nuevos personajes de X-Men veremos a Matthew Macfadyen dando vida al agente de Time Variance Authority, Mr. Paradox, y a Emma Corrin como Cassandra Nova, ambos harán su debut en MCU junto a Reynolds y Jackman. En Marvel Comics, Cassandra Nova es la malvada hermana gemela del profesor Charles Xavier, también conocido como Profesor X, pero la película de Levy puede llevar al personaje en una dirección diferente.

Recién salida de series de televisión como ‘The Crown’, ‘Pennyworth’ y ‘Un asesinato en el fin del mundo’, Emma Corrin hace su debut en el MCU como Cassandra Nova, una mutante con poderosos poderes telepáticos que es la hermana gemela del fundador y líder Profesor Charles Xavier. Corrin dijo que el efecto de la historia de los hermanos en Cassandra es lo que le impactó sobre el papel. “Lo que realmente despertó mi interés al unirme al universo de ‘Deadpool’ en particular fue traer a Cassandra, obviamente, con todo lo que sabemos y amamos sobre su historia de origen y su relación con Charles Xavier. Esa fue la clave para mí, porque creo que el término “villano” es genial y todos sabemos que los villanos son los que más se divierten. Necesitaba encontrar la clave de lo que la motivaba para empatizar con ella. Eso fue muy divertido. Había mucho margen. Todos pudimos probar muchas cosas diferentes. Shawn y yo nos dimos cuenta, a medida que avanzábamos en la película, en quién se convertiría ella” apuntó Corrin.

“Si algo he aprendido trabajando junto a Jackman es que hay personas tan amables que son capaces de cambiar tu destino y el de todos los que están a su alrededor” — Ryan Reynolds, actor canadoestadounidense

Levy también expresó lo encantado que estaba con el trabajo de Corrin y Matthew Macfadyen en la película. “Cuando tienes a Emma Corrin y Matthew Macfadyen interpretando los dos papeles secundarios principales en una película, tienes una varita mágica, porque ambos son actores muy ágiles e impredecibles, y eso es lo que queríamos desde el principio para Mr. Paradox y para Casandra Nova. La forma en que Emma y Matthew participaron en esta película con su talento y destreza, la define”.

Los elementos del Multiverso no se detienen en los numerosos cameos de la película. En los últimos meses, han circulado informes que sugieren que ‘Deadpool & Wolverine’ reiniciará la nueva etapa del Universo Marvel Comics. Con elementos misteriosos como “The Anchor” hasta la inclusión de TVA, que monitorea la línea de tiempo sagrada en Loki, y el propio Deadpool afirmando Reynolds que “el pequeño universo cinematográfico está a punto de cambiar para siempre”.

Después del primer avance de la película, que se emitió durante el pasado Super Bowl LVIII, el entusiasmo del público ha ido en aumento. A principios de este mes, se estableció un récord de entradas de preventa vendidas en Estados Unidos para una película con clasificación de adultos. Los amigos carismáticos y queridos Reynolds y Jackman, convertidos en Deadpool y Wolverine están en camino de lograr el taquillazo del verano que podría reavivar la pasión de la audiencia por la franquicia.

