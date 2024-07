La edición 2024 de los Premios Emmy trae una competencia feroz en la categoría de Mejor Comedia, con una variedad de series que han capturado la atención del público y la crítica. Te compartimos la sinopsis de cada una de las series nominadas.

PUBLICIDAD

Las series de comedia nominadas a los Emmy 2024 que puedes ver en casa

Abbott Elementary

“Abbott Elementary” es una comedia que sigue la vida diaria de los maestros en una escuela pública de Filadelfia. La serie, creada por Quinta Brunson, destaca por su enfoque en los desafíos y las alegrías de la enseñanza en un entorno desfavorecido. Con un humor cálido y personajes entrañables, “Abbott Elementary” ha sido aclamada por su realismo y corazón.

Curb Your Enthusiasm

“Curb Your Enthusiasm” regresa con otra temporada llena del característico humor incómodo de Larry David. La serie, que sigue una versión ficticia de David mientras navega por las trivialidades y absurdos de la vida cotidiana en Los Ángeles, continúa siendo un pilar de la comedia televisiva con su estilo de improvisación y situaciones hilarantemente incómodas.

Hacks

En “Hacks,” la veterana comediante Deborah Vance (interpretada por Jean Smart) se une a la joven guionista Ava (Hannah Einbinder) en una colaboración improbable que reaviva sus carreras. La serie explora temas de relevancia generacional, el costo del éxito y la redención personal, todo con un guion afilado y actuaciones destacadas que han capturado tanto risas como emociones profundas.

PUBLICIDAD

Only Murders in the Building

“Only Murders in the Building” sigue a tres desconocidos (Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) que comparten una obsesión por los podcasts de crímenes reales y se encuentran envueltos en un misterio de asesinato en su propio edificio. La mezcla de intriga, comedia y personajes excéntricos ha hecho de esta serie un éxito tanto crítico como popular.

Palm Royale

“Palm Royale” es una nueva incorporación a la lista de nominados, trayendo una comedia refrescante ambientada en el mundo glamoroso y problemático de un resort de lujo. Con un elenco de personajes coloridos y situaciones absurdas, la serie ofrece una sátira mordaz de la vida de los ricos y famosos.

Reservation Dogs

“Reservation Dogs” sigue a un grupo de adolescentes indígenas en Oklahoma que sueñan con escapar a la exótica y lejana California. La serie, creada por Sterlin Harjo y Taika Waititi, combina humor, drama y elementos culturales únicos, brindando una representación auténtica y refrescante de la vida en una reserva nativa americana.

The Bear

“The Bear” narra la historia de un joven chef que regresa a Chicago para hacerse cargo de la tienda de sándwiches de su familia después de una tragedia. La serie se destaca por su mezcla de comedia y drama, así como por su mirada introspectiva a la dinámica familiar y el mundo culinario.

What We Do in the Shadows

Basada en la película del mismo nombre, “What We Do in the Shadows” es una serie de falso documental que sigue las vidas de cuatro vampiros que han sido compañeros de cuarto durante cientos de años en Staten Island. Con su humor negro y situaciones sobrenaturales absurdas, la serie ha continuado ganando seguidores y elogios por su creatividad y ejecución cómica.

Este año, la competencia es intensa, y cada una de estas series ha demostrado ser digna contendiente en la categoría de Mejor Comedia en los Emmy 2024.