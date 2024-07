Don Omar confesó que por el cáncer tuvo “miedo de quedar vivo y enfermo”

El cantante Don Omar habló por primera vez sobre su experiencia al ser diagnosticado con cáncer. El reguetonero solo se había pronunciado con escritos a través de su redes sociales, por donde informó el pasado 17 de junio sobre la enfermedad que padecía. Sorprendentemente, al día siguiente notificó que lo habían operado y que ya estaba libre de cáncer.

PUBLICIDAD

Posteriormente, trascendió que la cirugía del intérprete de ‘Dale Don’ fue la extracción de un riñón. No fue sino este jueves cuando confesó en entrevista al podcast ‘El Show de Piolín’ cómo vivió la difícil situación.

“ No era miedo de morirme, sino miedo de quedar vivo y seguir enfermo, me llevó a ponerme en los zapatos de personas que lamentablemente, serán diagnosticadas con cáncer y que lamentablemente, no tendrán la bendición que yo tuve de poder pasar esta situación ”, expresó Don Omar.

Expuso que decidió quedarse callado por el miedo que sentía, y que el silencio, solo empeoró su proceso. “Yo quise quedarme callado y, creo que fue una de las razones que empeoró la situación, yo no quería hablar con nadie, yo tenía mucho miedo estaba en medio de la gira, todo un éxito”.

Refirió que llegó un momento en el que solo se puso en Manos de Dios y que fuera Su Voluntad.

Don Omar confesó que ahora “ yo veo hoy la vida completamente distinta, yo veo la vida como algo que es muy pasajero ”.

Don Omar y el gran apoyo que ha recibido

Desde el mismo momento cuando informó que padecía cáncer, Don Omar recibió el apoyo de sus compañeros artistas, así como de miles de seguidores, quienes lo instaban a seguir adelante y a confiar en Dios.