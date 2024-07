Ana María Orozco, famosa por su papel como Beatriz Pinzón Solano en “Betty la fea”, regresa a la pantalla con “Betty la fea: la historia continúa”. La telenovela original, creada por Fernando Gaitán, es la más exitosa de la historia, traducida a 15 idiomas y adaptada en 19 versiones. La historia de Betty, una chica que no cumple con los estándares tradicionales de belleza y se enamora de un rico heredero, ha dejado una marca indeleble en la cultura latinoamericana.

PUBLICIDAD

Frases y conceptos de la serie como “peliteñida” y “tan divino” han quedado grabados en la memoria colectiva. La caracterización de Orozco como Betty, con su flequillo, frenos, lentes grandes y risa ahogada, es parte integral del éxito de la serie. Veinticinco años después del estreno original, Orozco vuelve a interpretar a Betty en una serie de diez episodios disponibles en Amazon Prime.

Ana María Orozco sobre ‘Betty la fea’: “No se trata de repetir lo que hicimos ni copiar los chistes”

“Betty la fea: la historia continúa” cuenta con muchos de los personajes originales interpretados por los mismos actores. La nueva producción explora la vida de Betty 20 años después de casarse con Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) y de tener a su hija Mila (Juanita Molina). La protagonista enfrenta nuevas crisis familiares y empresariales, y se pregunta si eligió el camino correcto para su felicidad.

En una entrevista con BBC Mundo, Orozco compartió sus pensamientos sobre volver a interpretar a Betty y cómo la serie se adapta a la actualidad. “Se ha dado muy naturalmente porque estamos actualizados. No se trata de repetir lo que hicimos ni copiar los chistes. Sí está la esencia de los personajes y el humor característico de Betty, pero con un equipo nuevo de escritores, gente joven. Estamos contando esta historia hoy”.

Orozco también reflexionó sobre los cambios en la sociedad desde la primera versión de “Betty la fea”. “Celebro que haya más inclusión y que podamos hacer denuncias. Celebro que tengamos voz para tantas cosas que antes no, y para tanta gente que sufrió por esa razón. Por lo menos hoy día se debate. Aunque creo que debemos continuar revisando estas problemáticas, porque todavía no hay un cambio total”.