Natalie Portman revela que la maternidad sigue siendo un desafío significativo para las mujeres en el ámbito laboral, en una reciente entrevista con el medio mexicano El Universal. Aunque ha habido progresos, la actriz destaca que todavía existe un largo camino por recorrer para garantizar la igualdad de oportunidades en el trabajo.

Protagonizando la serie “Lady in the Lake”, ambientada en los años 60, Portman aborda estas preocupaciones mientras interpreta a una periodista que decide dejar su vida como ama de casa para perseguir una carrera profesional.

Natalie Portman: “Tener hijos puede ser un obstáculo laboral”

“La maternidad puede ser un obstáculo para tu carrera. Los prejuicios contra las mujeres afectan su ascenso y las decisiones de contratación, problemas que aún persisten de maneras ligeramente diferentes,” comenta la actriz. En “Lady in the Lake,” Portman interpreta a Maddie Schwartz, una ama de casa judía y madre de dos hijos que decide abandonar a su marido para convertirse en periodista. Motivada por el brutal asesinato de Tessie Durst, una niña de 11 años, Maddie se traslada a Baltimore para investigar no solo este caso, sino también el asesinato de un camarero afrodescendiente.

La serie, basada en el libro homónimo de la periodista Laura Lippman, aborda temas de racismo y misoginia en Estados Unidos. Alma Har’el, productora ejecutiva, directora y escritora de la serie, presenta la historia desde el punto de vista de dos mujeres: Maddie Schwartz y Cleo Johnson, una madre afrodescendiente que lucha por abrirse camino en un Baltimore segregado.

Har’el describe la serie como un thriller noir subversivo que explora el precio que las mujeres pagan por perseguir sus sueños. Portman resalta la importancia de una producción centrada en mujeres, escrita y dirigida por mujeres. “Aunque es más común que antes, sigue siendo muy poco frecuente, y eso fue algo que me emocionó mucho de este proyecto,” reconoce la actriz. Inicialmente, Portman y Lupita Nyong’o fueron elegidas para los roles protagónicos en abril de 2022.

Sin embargo, Nyong’o abandonó el proyecto, siendo reemplazada por Moses Ingram. La serie también cuenta con las actuaciones de Y’Lan Noel, Mikey Madison, Brett Gelman, Noah Jupe, Mike Epps, Byron Bowers, JosiahCross y Pruitt Taylor Vince.

“Lady in the Lake” está basada en hechos reales ocurridos hace 55 años en Baltimore, donde dos muertes no relacionadas sacudieron la ciudad: el asesinato de Esther Lebowitz, una niña judía de 11 años, y la muerte de Shirley Parker, una mujer afrodescendiente de 33 años. Mientras que el caso de Esther recibió amplia cobertura, el de Shirley solo fue cubierto por periódicos afroamericanos. La directora, Alma Har’el, señala que uno de los mayores desafíos fue contar la historia de manera respetuosa y sensible, sin sermonear ni priorizar la política.