La curiosa reacción del hijo menor de Kourtney Kardashian al ser muy cariñosa con Travis Barker

Durante el episodio del miércoles de “The Kardashians” en Hulu, Kourtney Kardashian defendió el hecho de besar a su esposo, Travis Barker, frente a sus hijos, después de que su hijo Reign, de 9 años, les pidiera de manera hilarante que pararan. Kourtney y Travis se reencontraron en Australia después de estar separados durante nueve días, y la emoción los llevó a una serie de besos apasionados. “Mi esposo está en casa. Te extrañé”, le dijo Kourtney al músico.

En una confesión, Kourtney explicó que este había sido el mayor tiempo que habían pasado separados desde el nacimiento de su hijo, Rocky, en noviembre de 2023. Para celebrar su reunión, Kourtney y Travis decidieron explorar Sídney en un yate de lujo junto a Reign y Penelope, de 12 años, mientras Rocky se quedaba en casa con una niñera. A bordo del yate, la pareja comenzó nuevamente a besarse apasionadamente, lo que llevó a Reign a regañar a su madre.

“¡Dejen de besarse, bro!”, exclamó Reign, añadiendo en broma, “¿No acaban de tener un bebé? ¡No tengan otro tan rápido!”. La pareja se rió ante el comentario mientras continuaban su muestra de afecto. Barker incluso le dio un beso en el cuello a Kourtney, lo que provocó otra reacción de Reign: “¿Le estás haciendo un chupetón ahora?” Kourtneyaclaró que era solo “un beso suave” porque ella “simplemente lo extrañaba”.

En una confesión, Kourtney defendió su comportamiento, argumentando que es saludable mostrar afecto frente a los hijos. “Creo que es algo hermoso ver a los padres, especialmente a los que acaban de tener un bebé, ser cariñosos y amorosos. No hay nada de malo en eso”, dijo a las cámaras. También mencionó que el sentido del humor de Reign es similar al de su padre, Scott Disick. “Estoy empezando a notar muchas vibras como las de su papá. Creo que está empezando a desarrollar ese sentido del humor. Es justo lo que necesitábamos”, comentó Kourtney.

Kourtney comparte a Reign, Penelope y Mason, de 14 años, con Scott Disick, con quien tuvo una relación intermitente desde 2006 hasta 2015. La ex estrella de “Keeping Up WithThe Kardashians” se casó con Travis Barker en 2022. Además de su hijo Rocky, Barker tiene dos hijos, Landon, de 20 años, y Alabama, de 18, con su ex esposa Shanna Moakler, y es padrastro de Atiana, la hija de Moakler con Oscar De La Hoya.

Recientemente, Kourtney y Travis mostraron su afecto en público durante el evento inaugural “Run Travis Run” en Los Ángeles. Barker elogió a su esposa por participar en el 5K. “¡Mi esposa es una bestia!”, dijo en exclusiva a Page Six. “Ella nunca había hecho esto antes... fue realmente genial tenerla como parte del evento. Fue increíble. Fue todo lo que imaginé”.