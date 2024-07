Kate Hudson llama a su ex Nick Jonas “un hombre viejo en el cuerpo de un hombre joven”

Durante su aparición en el programa “Watch What Happens Live” el miércoles pasado, Kate Hudson recordó su breve romance de 2015 con Nick Jonas y describió al cantante como un “alma vieja”. La actriz de “How to Lose a Guy in 10 Days”, de 45 años, compartió detalles sobre su relación con Jonas, de 31 años, en una charla con el presentador Andy Cohen.

Cohen, de 56 años, preguntó a Hudson cómo describiría su relación con Jonas tras años de rumores sobre su romance. Hudson, riéndose incómodamente, definió su breve relación como “un momento” en el tiempo. “Encantador, divertido, amable… es como un anciano en el cuerpo de un joven y lo amamos,” añadió la actriz.

Ni Hudson ni Jonas etiquetaron su relación después de que se desataran rumores en septiembre de 2015 durante una cita en Disney World. En ese momento, una fuente reveló a Page Six que la pareja estaba “pasando el rato” pero no estaban saliendo formalmente, mientras que otra fuente dijo a TMZ que estaban “absolutamente” juntos. Aunque su romance fue de corta duración, Jonas solo tuvo elogios para Hudson durante una entrevista en enero de 2016 con Complex.

“Kate es increíble. Tuvimos una conexión increíble como dos humanos que solo admiran cosas el uno del otro y ven algo hermoso en el otro,” comentó Jonas. Sin embargo, se negó a compartir detalles íntimos sobre su relación para respetar la privacidad de Hudson. En los años posteriores, Jonas salió con Lily Collins y Georgia Fowler antes de asentarse con su ahora esposa, Priyanka Chopra, de 42 años. La pareja comenzó a salir en mayo de 2018 y se casó siete meses después. En enero de 2022, dieron la bienvenida a su hija, Malti Marie, nacida por gestación subrogada.

Fue un romance breve (Agencias)

Por su parte, Hudson decidió “tomarse un año completo” de los hombres poco después de su aventura con el cantante de “Jealous”. Durante un episodio del podcast “Call HerDaddy” en mayo, Hudson reveló que se alejó de las relaciones románticas por recomendación de su terapeuta. Aunque al principio no fue “divertido”, eventualmente se convirtió en una experiencia “empoderadora” que le permitió entender que no necesitaba la atención masculina.

Este periodo también le ayudó a comprender lo que realmente necesitaba en una pareja después de años de atraer a hombres “salvajes”. Después de su pausa de un año, Hudson conoció a su actual prometido, Danny Fujikawa, de 38 años. “Si no hubiera hecho eso, nunca habría terminado con Danny, porque Danny es un hombre tan bueno, y no estoy tan segura de que antes me sintiera atraída por hombres buenos,” comentó riendo. La pareja, que comparte a su hija Rani de 5 años, se comprometió en septiembre de 2021. Hudson también es madre de Ryder, de 20 años, con su exesposo Chris Robinson, y de Bingham, de 13 años, con su ex Matt Bellamy.