El productor Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, desmintió que ella esté embarazada, aunque agradeció a todas las personas que les expresaron sus buenos deseos.

El supuesto segundo embarazo de la actriz y cantante con su esposo se regó como pólvora porque así lo aseveraron los periodistas Mandy Fridmann y Jacqueline Martínez. Sin embargo, Tovar dijo en el programa ‘Ventaneando’ que no es cierto.

“ No, bueno, pues les agradecemos todos sus buenos deseos y bendiciones, pero no, no es cierto, no, no estamos embarazados, en cuanto sea así pues ya se los contamos, pero por ahora no ”, expresó Andrés Tovar al citado programa, según reseñó Quien.

Expuso que no sabe por qué pudo haberse extendido este rumor. “La vez pasada yo recuerdo que por ahí un paparazzi salió diciendo que estaba embarazada, que se la encontró y que le tomó fotos. Haciendo cuentas de esa publicación, pues mi hija nació a mitad de mayo, o sea, mi hija hubiera nacido de diez meses, diez meses y medio, pues bueno, pues nada que ver”.

Maite Perroni y Andrés Tovar no descartan tener más hijos

Aunque Andrés Tovar desmintió que Maite Perroni esté embarazada, no descartó que tengan más hijos porque quisieran que su primogénita Lía esté acompañada en familia. Sin embargo, refirió que “por el momento no”.

“Nos gustaría que Lía crezca, por supuesto, acompañada, crecer la familia. Estamos felices con ella, por supuesto que sí, pero pues estamos también dejando que Dios y que la vida pues haga lo suyo. No, no estamos en ningún tipo de procedimiento, ni mucho menos. Simplemente tenemos nuestra vida y ojalá sea así y que sea lo que Dios quiera”, manifestó.

Mientras tanto, la pareja, que se casó el 9 de octubre de 2022, se muestra contenta en su redes sociales con su pequeña hija Lía, nacida el 12 de mayo de 2023.