Adamari López considera que es bueno saber “con quién está saliendo” Toni Costa por el bien de su hija

Parece increíble, pero ya han pasado tres años desde que Adamari López y el bailarín español Toni Costa anunciaron el fin de su relación. Para Adamari, este tiempo ha sido una etapa de reflexión, crecimiento y adaptación a una nueva realidad. La conductora puertorriqueña recuerda esos momentos con una visión clara y serena.

“Pensé que iba a ser una relación para toda la vida, ya teníamos casi diez años juntos, una hija y, bueno, uno visualiza una cosa pero Dios o la vida tienen propuestas diferentes para ti. Tienes que acoplarte, adaptarte, aprender, crecer y seguir adelante buscando nuevos horizontes, disfrutando la vida, tratando de aprender de esas cosas que han pasado para seguir creciendo y no cometer los mismos errores”, reflexiona Adamari. Estas palabras reflejan su madurez y aceptación de los cambios en su vida.

Desde entonces, Adamari, quien tiene más de 9 millones de seguidores en Instagram, no ha tenido pareja y asegura que está “disfrutando mucho” su tiempo con su hija Alaïa. “No estoy cerrada al amor, pero no lo estoy buscando tampoco”, aclara.

“Estoy contenta y tranquila con lo que está pasando. Sé y tengo claro lo que quiero y lo que visualizo si en algún momento tengo una pareja, pero no estoy aferrada a que tiene que pasar ahora. No quiero apurar una cosa. Así mismo como la niña llegó en el tiempo de Dios, pues en el tiempo de Dios vendrá esa pareja así como yo la sueño y la imagino, sabiendo que no hay persona perfecta pero que va como más alineada a la manera de pensar y de ser que tengo”, agregó.

La actriz de telenovelas como Amigas y rivales y Gata salvaje ha mantenido una relación cordial con su expareja por el bienestar de su hija. “Por lo general nuestras conversaciones se enfocan en nuestra hija”, señala. “Si en alguna oportunidad tenemos algún tiempo para hablar de algo más, solemos preguntar por la familia. A lo mejor lo que podemos hablar es eso: cómo está tu hermana, cómo están mis hermanos o cosas que han sucedido en la familia. Pero muy por encimita. Nos hablamos por teléfono, nos escribimos, pero suelen ser temas en relación a eso o felicitarnos en el cumpleaños; pero no hay temas mucho más profundos que vayan más allá de los temas de la niña”.