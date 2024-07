¿Qué es la hamburguesa McOcean viral en TikTok?

Desde los Estados Unidos, hay un video viral flotando en Internet que muestra a alguien probando un nuevo y misterioso sándwich de McDonald’s llamado la hamburguesa McOcean. El video, publicado en TikTok por el usuario @maligoshik el 22 de junio, ha acumulado más de 4.1 millones de visitas en el momento de escribir este artículo.

En TikTok, la viralización de videos falsos se ha convertido en un fenómeno preocupante. La plataforma, conocida por su contenido rápido y atractivo, permite que los videos se difundan a una velocidad vertiginosa, lo que facilita la propagación de información errónea y engañosa.

Es por eso que ante esta popular viralización, muchos usuarios comenzaron a investigar si dentro de McDonald’s ofrecen esa hamburguesa.

¿Cómo es la hamburguesa?

El video original que mostraba la hamburguesa viral, se ve como la joven desempaca una caja con el nombre ‘McOcean’ escrito en la parte superior en la fuente clásica de McDonald’s, antes de revelar un brebaje bastante inusual. En el interior, hay una hamburguesa de Filet-O-Fish cubierta con tres pulpos pequeños, algunos mini camarones y salsa tártara.

El clip no proporciona ningún contexto sobre la hamburguesa en sí, y termina después de que ella le da un mordisco a la hamburguesa.

Se convirtió en un importante tema de conversación en la plataforma, con muchos espectadores confundidos sobre si el producto era legítimo o no, ya que nunca antes habían visto algo así.

El portal, Thetakeout desarrolló una profunda investigación sobre el producto alimenticio, llegando a la conclusión de que se trató de un engaño por parte de la chica.

El artículo señala:

Después de revisar los otros videos de @maligoshik, parece que están basados en Ucrania. Así que examiné el menú ucraniano de McDonald’s, donde no encontré evidencia de este sándwich. Se ofrece el Filet-O-Fish, pero no hay variantes, ni pulpo o camarones en el menú. Los camarones no son desconocidos en McDonald’s; está en el menú de otros países como Japón, donde está en un sándwich llamado Ebi Filet-O, que probamos a principios de este año en el restaurante McDonald’s Global Menu aquí en Chicago.

Me puse en contacto con un antiguo compañero de trabajo (y popular personalidad de TikTok) chef Mike Haracz, que es el ex chef corporativo de McDonald’s, para obtener una idea. Nos ha ayudado a entender la maquinaciones internas de McDonald’s En el pasado, y una vez que revisó el video, me envió un mensaje y me dijo que creía que el sándwich era falso.