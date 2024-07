“No crean todo lo que ven”, Maluma ante controversia por su actitud en final de la Copa América

El cantante colombiano Maluma se vio envuelto en polémica ante las críticas de quienes lo culpaban de pelear con hinchas argentinos durante la final de la Copa América este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami.

En las redes sociales circulan videos del intérprete de ‘Felices los 4′ gritando hacia donde estaban los argentinos. Sin embargo, él contó su lado del hecho y aclaró aclaró por medio de una grabación, difundida en su historia de Instagram, que él no estaba peleando.

Comenzó diciendo: “Primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo. Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo… ¡Qué final!, ¡qué momentos!, ¡qué pasión! y por otro lado al pueblo argentino les envió un abrazo muy grande, felicidades igualmente por su Copa América”.

Sobre las críticas en su contra, comentó: “Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba alegando, que yo estaba peleando con el pueblo argentino, mi gente, eso es mierd##, no crean todo lo que ven en las redes sociales”.

Maluma alega su pasión por el fútbol

Maluma en la final de la Copa América. Enfurece contra los aficionados argentinos.

En el video viral que circuló en las redes, se ve a Maluma gritando eufórico, pero él enfatizó que no fue en son de pelea, sino que incluso se dirigía a los jugadores de su selección colombiana, y todo por la emoción del momento.

“ Yo no me estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil, y bueno ahí saben como se pone uno con la pasión del fútbol ”, expuso.

Finalizó diciendo que “nos vemos en un futuro muy cercano, vamos a ver qué va a pasar, estamos listos para el mundial, felicidades mi selección, los amo”.