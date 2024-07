La reacción de Piqué cuando la gente le coreaba ‘Music Sessions #53’ de Shakira en un estadio

Una vez más Gerard Piqué es noticia por su reacción cuando se la aplican con una canción de Shakira en algún evento público. Esta vez le ocurrió La Velada del Año 4 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, a donde asistió con Milan y Sasha, los dos hijos que comparte con la cantante. Al parecer, también estaba su novia Clara Chía.

El evento de boxeo es organizado cada año por su amigo el streamer Ibai Llanos. Sin embargo, esto no lo salvó de que le entonaran a coro la canción ‘Music Sessions #53′, que le dedicó Shakira tras su separación y en la que ella se refiere indirectamente a él y a su novia Clara Chía.

El tema lo tocó el propio Bizarrap, quien estaba como invitado. Cuando el famoso ritmo comenzó a sonar, prácticamente toda la gente que estaba en el estadio, volteó a mirar hacia donde estaba Piqué, comenzaron a grabarlo, a cantar la pieza musical, otros comentaban y reían.

En el video, Piqué se ve incómodo y molesto desde el palco. Estaba de pie, pero cuando comenzó a sonar la canción, se sentó y cuentan que no volvió a levantarse.

Piqué nuevamente viral

El video del incómodo momento que pasó Gerard Piqué en este evento de boxeo se hizo viral al extenderse por distintas cuentas en las redes sociales con miles de reproducciones y comentarios.

Llama la atención que lo ocurrido fue en un evento de Ibai Llanos, quien es uno de sus amigos. Llanos también bailaba ‘Music Sessions #53′ de Shakira, pero cuando notó que lo grababan, dejó de hacerlo.

Hay quienes opinan que todo fue planificado.

No es la primera vez que a Piqué le ponen canciones de Shakira en un evento, también le ha pasado en discotecas, por lo que dicen, que ahora cuando él va a algún sitio público, pone como condición que no pongan canciones de su ex.