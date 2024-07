Creadores de Stranger Things producirán nueva serie de terror para Netflix: Esto es lo que se sabe

A pocos meses de que se estrene la última temporada de ‘Stranger Things’, los hermanos Duffer, ya se encuentran trabajando en su próximo trabajo audiovisual.

Los guionistas y productores esperan estrenar pronto la temporada más ambiciosa en la historia de Netflix que ya culminará tras 8 años continuos de trabajo.

Sin embargo, los Duffer seguirán ligados a producciones cinematográficas y ahora esperan trabajar en una serie de terror que todavía se encuentra en su fase inicial.

A través de su sello Upside Down, los cineastas encabezarán este proyecto junto a la cineasta Haley Z. Boston, de 29 años, quien anteriormente se desempeñó como guionista en la serie de Netflix Brand New Cherry Flavor y Cabinet of Curiositie de Guillermo Del Toro.

Detalles de la serie

Según Variety, Something Very Bad Is Gonna Happen también ha contratado a Andrea Sperling (Transparent, AMurder at the End of the World) para que se desempeñe como productora ejecutiva de la serie de Netflix, que se anuncia como una “serie de terror atmosférico”. Echa un vistazo a la sinopsis oficial a continuación:

“Something Very Bad Is Gonna Happen es una serie de terror atmosférica ambientada en una boda, que sigue a una novia y un novio en la semana previa a sus desafortunadas nupcias. Eso no es un spoiler, solo lee el título...”

Peter Friedlander, vicepresidente de series con guión de Netflix (EE. UU. y Canadá), dice que está “encantado” de volver a formar equipo con Matt y Ross Duffer, al tiempo que elogia la visión del recién llegado Boston:

“Estamos encantados de colaborar una vez más con los socios de ensueño Matt, Ross y Hilary para dar vida a esta historia inesperada y escalofriante a través de la visión única y fascinante de Haley”.