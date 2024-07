Así quedó inundada por las fuertes lluvias la casa de Drake

La mala racha de Drake continúa. Tras perder una gran cantidad de dinero por apostar en la recién finalizada Copa América, ahora el artista pasó un momento verdaderamente incómodo que generó importantes daños en su domicilio.

Las fuertísimas lluvias que mantienen en vilo en los últimos días a la ciudad de Toronto, y gran parte de Canadá, generaron que la mansión del rapero sea gravemente afectada, así lo detalló en un video en su perfil de Instagram, en el que se puede apreciar cómo quedó su residencia totalmente llena de agua.

“Más vale que sea Expresso Martini”, escribió mediante una historia en la red social citada, al referirse al parecido del agua que había entrado en la residencia con el color marrón de ese famoso cóctel etílico.

La imponente casa de Drake, bautizada por él como “la Embajada”, se encuentra en el lujoso barrio Bridle Path de Toronto. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones generalizadas y cortes del suministro eléctrico en la ciudad. El temporal, según las autoridades, dejó a unas 175.000 personas sin electricidad y varias estaciones del metro de la ciudad quedaron bajo el agua.

2024 negro para Drake

El primer semestre del presente 2024 para Drake ha estado más inmerso en la polémica que en la música. Además de los 300 mil dólares que perdió la semana pasada por apostar a favor de seleccionado de su país contra Argentina, el rapero de 37 años agudizó su fuerte conflicto con el artista californiano, Kendrick Lamar.

El 4 de mayo, Lamar publicó el tema “Not Like Us”, en el que repitió rumores de hace una década que acusaban a Drake de pederasta y aseguraban que tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer.

Drake y Lamar llevan años enfrentados, con acusaciones e insultos mutuos. Este último publicó “Meet the Grahams”, en la que castigó sin piedad a la familia de Drake, incluidos sus padres y su hijo de seis años, Adonis, situación que mantiene en vilo a los fans y autoridades, ante el miedo que se repita el final de la rivalidad como en la década del noventa entre Tupac Shakur y The Notorious B.I.G..