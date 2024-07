Margot Robbie se ha consolidado como una de las actrices más versátiles y carismáticas de su generación. Si buscas una maratón de cine para este fin de semana, aquí tienes cinco de sus mejores películas que no te puedes perder.

5 películas de Margot Robbie para maratonear el fin de semana

1. El lobo de Wall Street (2013)

Dirigida por Martin Scorsese, esta película catapultó a Margot Robbie al estrellato. Interpretando a Naomi Lapaglia, la esposa de Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), Robbie ofrece una actuación electrizante y llena de energía. Su papel en esta película no solo mostró su talento actoral, sino que también la estableció como una figura prominente en Hollywood.

Demostró todo su talento (Agencias)

2. Suicide Squad (2016)

En el mundo de los superhéroes y villanos, Margot Robbie brilla como Harley Quinn. Su interpretación es a la vez divertida y oscura, aportando un toque de locura y carisma al grupo de villanos. La película es una mezcla de acción y comedia, perfecta para los fanáticos del género.

3. I, Tonya (2017)

Por su interpretación de la controvertida patinadora Tonya Harding, Robbie recibió una nominación al Oscar. La película es una tragicomedia que explora los altibajos de la vida de Harding, y la actuación de Robbie es tanto emotiva como poderosa, mostrando su capacidad para encarnar personajes complejos y reales.

Una actuación excepcional (Agencias)

4. Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Bajo la dirección de Quentin Tarantino, Margot Robbie interpreta a Sharon Tate, una actriz y modelo que vivió en los años 60. Su actuación, aunque más sutil, es encantadora y captura la esencia de la época. La película es una carta de amor a la era dorada de Hollywood, llena de nostalgia y grandes actuaciones.

5. Birds of Prey (2020)

Robbie vuelve a su papel de Harley Quinn, pero esta vez en una aventura en solitario. “Birds of Prey” es una película vibrante y llena de acción, donde Harley Quinn se une a un grupo de mujeres para enfrentarse a un villano común. La actuación de Robbie es nuevamente dinámica y entretenida, reafirmando su dominio del personaje.

Estas cinco películas muestran la diversidad y el talento de Margot Robbie, haciendo de ellas una excelente opción para un maratón de cine lleno de emoción, drama y entretenimiento.