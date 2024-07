¿Quién es el esposo de Scarlett Johansson?

Scarlett Johansson ha hecho reír a muchos con una broma sobre un supuesto requisito en su acuerdo prenupcial con su marido, Colin Jost. Durante su aparición en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” el lunes 8 de julio, Johansson habló sobre su última película, “Fly Me to the Moon”. En sus declaraciones al presentador Jimmy Fallon, insinuó que Jost, conocido por su trabajo en “Saturday Night Live”, hace un cameo en la comedia romántica de 2024.

“Greg Berlanti, que es nuestro director, es un gran admirador de Colin. Y Colin, creo que tuvo que hacerlo porque está en nuestro acuerdo prenupcial”, bromeó Johansson. “Si le pido que haga algo, tiene que estar ahí para apoyarme. Tiene que salir en todas mis películas”. Fallon preguntó si ella y su marido, que llevan casados desde 2020, practican los diálogos juntos, y la estrella de “Black Widow” reveló algunas de las cuestionables técnicas de actuación de Jost.

Colin Jost es el esposo de Scarlett Johansson

“Practico los diálogos con él, lo cual es genial, se podría pensar que es muy conveniente porque tienes un compañero que te ayuda a aprenderte los diálogos para mañana o lo que sea”, relató Johansson. “Se compromete mucho con la práctica, y no siempre es la actuación que yo quiero. Le digo: ‘¡Solo di las frases!’”.

En “Fly Me to the Moon”, Johansson interpreta a Kelly Jones, una publicista contratada para promover el apoyo público a la misión Apolo 11 de la NASA, junto a Channing Tatum, quien encarna al director de lanzamientos de la NASA, Cole Davis. Además de Johansson y Tatum, la película también cuenta con las actuaciones de Ray Romano y Woody Harrelson.

Jost y Johansson se conocieron en 2010, cuando la actriz de “Lost in Translation” presentó “SNL” por primera vez. La pareja inició una relación en 2017, tras el divorcio de Johansson del periodista francés Romain Dauriac, y anunciaron su compromiso en 2019. En octubre de 2020, la pareja contrajo matrimonio durante una ceremonia íntima en medio de la pandemia de covid-19. Menos de un año después, Jost anunció que habían dado la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Cosmo.

Este tipo de bromas reflejan la química y el sentido del humor que Johansson y Jost comparten en su relación, mostrando cómo encuentran formas de apoyarse y divertirse mutuamente, tanto en lo personal como en lo profesional.