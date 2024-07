Johnny Depp sorprendió en Abbey Road a Fito Páez

Tras el super éxito de la serie de Netflix “El amor después del amor”, Fito Páez decidió volver a los estudios eligiendo como lugar de grabación nada más y nada menos que el histórico estudio Abbey Road, mismo en el que se han grabado icónico discos como, por ejemplo, Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band (The Beatles), The Dark Side Of The Moon (Pink Floyd) y el debut de Duran Duran, trabajo que lleva el mismo nombre de la banda.

Este jueves 11 de julio, el cantante argentino publicó una foto en sus redes sociales, contando que cuando se encontraba en medio de la grabación de su disco “Novela”, se le apareció el famoso actor estadounidense, Johnny Depp, quien casualmente se encontraba en el famoso estudio desarrollando un trabajo personal.

Encuentro entre Depp y Fito

El inesperado reencuentro detalló Depp se encontraba en dicho lugar porque está trabajando como director de un documental de un pintor, dibujante y escultor italiano, información que tomó por sorpresa a muchos personas.

“ Johnny Depp pasó a saludarnos por el estudio dos de Abbey Road. Él estaba en el estudio uno terminado su primer largometraje como director sobre la vida de Modigliani, el célebre pintor italiano. Aquí escuchando dos canciones de Novela ”, escribió el músico acompañando la postal junto al actor de Piratas del Caribe.

Además, Fito aprovechó para agradecerle el gesto a Depp, quien se quedó escuchando parte de su próximo lanzamiento: “Gracias Mr. Depp por su encanto y su caballerosidad. Una visita inesperada y amorosa. ¡Abrazos de toda la casa Páez!”. En la foto se aprecian tanto Johnny Depp como Fito Páez, dentro de la sala principal de Abbey Road, junto a la consola de sonido y parte del equipo personal de ingeniería y mezcla del rockero sudamericano.