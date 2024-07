Lola Cortés, reconocida actriz de comedia musical, se sumó a la larga lista de fans de la icónica serie colombiana “Yo soy Betty, la fea”. La serie, que pronto estrenará su secuela “Betty la fea, la historia continúa”, sigue cautivando corazones veinte años después de su lanzamiento. La nueva entrega trae de vuelta a la pareja estelar de la serie original, interpretada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

PUBLICIDAD

Los actores se encuentran actualmente de visita en México, donde se organizó una convivencia con los fans a través de una estación de radio. Para Lolita Cortés, esta reunión fue especialmente significativa. En 2023, Cortés anunció que estaba luchando contra el cáncer de mama, una batalla que finalmente ganó. Con la voz entrecortada por la emoción, compartió cómo la serie “Yo soy Betty, la fea” le brindó consuelo durante los momentos más difíciles de su enfermedad.

Protagonistas de “Yo soy Betty, la fea” lloraron con Lola Cortés: “Tuve cáncer y la serie de dio paz”

Durante la convivencia, Cortés aprovechó la oportunidad para agradecer personalmente a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello por el impacto positivo que su trabajo tuvo en su vida. “El año pasado, como varios saben, me dio cáncer y lo logré, está en remisión. Pasé por la mastectomía doble, y hace 15 días me quitaron la matriz, me vaciaron para que no regrese el cáncer”, explicó con franqueza.

La actriz continuó, explicando cómo la serie fue una fuente de paz y consuelo durante su tratamiento: “Ponerlos a ustedes en mi casa ayudó mucho a que ese lugar de paz llegara a mí, a mi corazón, a mi vida”. Estas palabras profundamente emotivas conmovieron a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes no pudieron evitar derramar lágrimas al escuchar la historia de Lola.

La historia de Cortés es un testimonio poderoso de cómo el arte y el entretenimiento pueden ofrecer refugio y esperanza en tiempos de adversidad. Su agradecimiento sincero y emotivo resalta el impacto significativo que “Yo soy Betty, la fea” ha tenido en millones de espectadores alrededor del mundo, más allá de ser solo una telenovela. “Betty la fea, la historia continúa” promete retomar la magia de la serie original, explorando la evolución de sus personajes veinte años después.