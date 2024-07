Gala Montes, reconocida actriz y cantante mexicana, ha estado en el centro de una controversia familiar luego de que su madre la acusara de despedirla como su mánager. En un emotivo en vivo en sus redes sociales, Gala respondió a los señalamientos, revelando detalles sobre la difícil relación con su madre, que la han llevado a enfrentar problemas de salud mental.

PUBLICIDAD

Montes comenzó su carrera artística a una edad temprana y ha logrado destacarse en el mundo del entretenimiento. Conocida por sus participaciones en telenovelas y series de televisión como “El Señor de los Cielos”, “La Mexicana y el Güero”, “Diseñando tu amor” y “Vivir de amor”, Gala ha ganado un lugar importante en la industria.

Mamá de Gala Montes acusó a la actriz de despedirla como su mánager

Durante su transmisión en vivo, Gala compartió con lágrimas en los ojos su versión de los hechos. “Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá, nunca, y eso lo voy a ver legalmente, porque estoy cansada de que me vean la cara. Mi mamá es la culpable de que esté deprimida, de que tenga ansiedad, de muchas cosas”, afirmó la actriz. Estas declaraciones reflejan el profundo dolor y la angustia que ha vivido debido a su relación con su madre.

Gala también reveló que desde los 18 años tuvo la responsabilidad de manejar sus propias ganancias, pero al no hacerlo, surgieron conflictos financieros. Según la actriz, su madre llegó a exigirle la mitad de todo lo que ganaba, lo que añadió tensión a su ya complicada relación. La actriz confesó que ha tenido que ser medicada para sobrellevar la situación. “Tomo pastillas para la ansiedad, me ayudan a estar calmada y las de la depresión pues para no matarme porque queremos seguir viviendo”, comentó.

Además, agregó que vive en una relación abusiva con su madre, a quien describió como una persona narcisista que aplicaba la ley del hielo y que incluso la golpeaba. A pesar de los desafíos personales, Gala Montes ha seguido adelante con su carrera. Además de su trabajo en la actuación, ha incursionado en la música, lanzando sencillos que han sido bien recibidos por el público.