TikTok: ¿Cuál es la tendencia del ‘millón de cervezas’?

Las tendencias en TikTok continúan evolucionando y sorprendiendo a los usuarios con su creatividad y humor. Una de las más recientes y populares es la tendencia del ‘millón de cervezas’, que ha capturado la atención de millones de personas en la plataforma.

Esta tendencia, iniciada por el usuario ‘zackenyon’, ha desatado una ola de recreaciones y comentarios jocosos, convirtiéndose en un fenómeno viral.

Todo comenzó cuando ‘zackenyon’ compartió un video en el que, utilizando el filtro de “guapo” y vistiendo de traje, bromeaba diciendo “Open bar you say? Yea, I’ll have 1 million beers” (¿Barra libre dices? Sí, tomaré un millón de cervezas).

Este simple comentario rápidamente acumuló más de 3 millones de vistas, atrayendo a una gran cantidad de seguidores nuevos.

La esencia de esta tendencia radica en su simplicidad y en el humor exagerado. Para unirse a la diversión, los usuarios solo necesitan tres elementos: el filtro de “guapo”, una pasión por la cerveza y un toque de estilo personal.

Aunque la mayoría de los TikTokers no están realmente en un bar pidiendo una cantidad absurda de cerveza, la exageración y el humor de la situación son lo que hace que esta tendencia sea popular.

Recreaciones populares

Uno de los videos más destacados que surgió a raíz de esta tendencia fue el de ‘yeehawbrotherrrrr’, quien junto a sus amigos, elevó la broma pidiendo “3 millones de cervezas” durante una parrillada al aire libre.

En su video, un amigo le pide dos hamburguesas, a lo que él responde con la exagerada orden de millones de cervezas, añadiendo humor a la situación.

Otro usuario, ‘tristanzarella’, también ganó popularidad con su recreación, donde simulaba ser un camarero y tomaba la orden de “un millón de cervezas” de sus amigos. Como es costumbre en esta tendencia, el filtro de “guapo” estaba presente, añadiendo un toque adicional de comedia.