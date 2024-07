Rancho Neverland que fue de Michael Jackson casi queda destruido por incendio forestal

La ola de calor desató el peor incendio forestal de este año en California, arrasando con más de 26 mil hectáreas, la mayoría en el Bosque Nacional Los Padres. El hecho, bautizado como el ‘incendio del Lago’, ha puesto en riesgo tanto a los residentes de la zona, como a miles de propiedades, entre éstas el famoso rancho Neverland, que perteneció al fallecido cantante Michael Jackson.

Gran parte de la costa oeste de California ha sido azotada por el fuego, manteniendo a los bomberos ocupados en, al menos, 17 incendios a la vez, según publicó Telemundo 52 en base a la agencia de noticias Efe.

El citado medio refiere que la Oficina del Alguacil del Condado de Santa Bárbara emitió una orden de evacuación para el área donde está el rancho del ‘Rey del Pop’, por lo que los ocupantes de este inmueble tuvieron que salir.

Neverland. Una más de Michael Jackson: Neverland. El rancho/parque de diversiones cuesta más de 30 millones de dólares, el valor fue estimado después de su muerte, ya que meses antes Michael lo puso a la venta por 22 millones de dólares. El mantenimi

TMZ reseñó que Scott Safechuck, portavoz del Departamento de Bomberos del condado de Santa Bárbara, informó que aunque las llamas llegaron al emplazamiento que fue de Michael Jackson, sus trabajadores lograron salvar la propiedad. No obstante, el rancho sufrió daños no graves, motivo por el cual se ordenó una evaluación. El portavoz de los bomberos consideró que son daños que pueden tratarse con el tiempo. Afortunadamente, no hay víctimas.

El jefe bomberil dijo que el actual dueño del rancho Neverland, el empresario multimillonario Ron Burkle (quien la compró en el 2020 por 22 millones de dólares) hizo un buen trabajo para mitigar el fuego, sin embargo la propiedad no está totalmente fuera de peligro, ya que las llamas, solo están contenidas en 12 por ciento.

La orden de evacuación se mantiene en la zona.

Michael Jackson y su rancho Neverland

Según los niños que acusaron a Jackson, muchos abusos ocurrieron en Neverland Ranch. Foto: Getty

La Tercera recordó que Michael Jackson compró la propiedad en 1987 al empresario inmobiliario William Bone y que se cree que la adquirió por 19 millones de dólares. El rancho se llamaba Sycamore Valley Ranch y el cantante lo nombró Neverland, que traducido al español, significa ‘El país de nunca jamás’ en referencia a la isla del personaje Peter Pan.

El ‘Rey del Pop’ pensaba hacer de Neverland un parque de diversiones. “La gente se pregunta por qué siempre tengo niños alrededor. Y es porque encuentro eso que nunca tuve a través de ellos. Disney, parques de diversiones, videojuegos. Yo adoro todas esas cosas porque cuando era chico lo mío era todo trabajo, trabajo y trabajo”, dijo el artista en 1993 durante una entrevista con Oprah Winfrey en 1993.

El rancho Neverland pasó a la historia por la polémica de denuncias de abusos a menores en contra de Michael Jackson.