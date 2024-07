“Obviamente no es verdad”, equipo de Karol G desmintió a Nicolás Maduro

El equipo de Karol G desmintió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aseveró que la cantante colombiana le envió una canción para su campaña electoral a la reelección.

“Obviamente no es verdad”, dijo el equipo de la cantante de música urbana al medio NTN24.

Los representantes de ‘La Bichota’ afirmaron que ya están analizando el tema con su personal de relaciones públicas.

“ La música de Karol nunca ha sido usada con estos fines políticos o de tomar partidos en campañas ”, manifestaron.

El pasado fin de semana, Maduro expresó que “Karol G me envió una canción para la campaña, la vamos a estrenar estos días, ya ensayé el baile…. Porque aquí me conocen como el gallopinto, pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé por qué”.

Su afirmación trastocó a los fanáticos de la cantante. Hay quienes afirmaron que de ser cierto, dejarían de seguir a Karol G, otros sin embargo simpatizaron con el mandatario de Venezuela.

Karol G y Nicolás Maduro

El presidente Nicolás Maduro acostumbra a usar canciones de Karol G en sus actos de campaña electoral. No solo las pone a sonar, sino que las baila ante sus seguidores.

Uno de los videos virales del mandatario bailando al son de la colombiana, es del pasado 29 de junio, donde se le ve moviéndose al ritmo de la intérprete de ‘Amargura’ junto al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Mientras tanto, tal como lo hizo ver el equipo de ‘La Bichota’ a NTN24, están evaluando el asunto con sus expertos de relaciones públicas, ya que la artista nunca ha usado su música para temas políticas, y menos fuera de su país.

Hasta el momento, solamente se ha pronunciado el equipo de Karol G, pero ella permanece en silencio sobre el asunto de la canción que Nicolás Maduro dijo que ella le envió.