Nicolas Cage está “aterrorizado” por la IA: Esta fue la experiencia que vivió durante el rodaje de una serie

El reconocido Nicolas Cage se prepara para protagonizar la serie de acción en vivo Spider-Man Noir, producida por MGM+ y Amazon Prime Video. Este papel representará su retorno a grandes producciones y marcará su incursión más significativa en la televisión.

PUBLICIDAD

En medio de su preparación para incursionar en la pantalla chica, el actor habló con el periódico The New Yorker, donde opinó varios temas, entre ellas, la incursión de la inteligencia artificial a los estudios de Hollywood.

Cage teme que estos escaneos puedan ser usados para crear versiones digitales de él después de su muerte, algo que lo aterra profundamente.

El estadounidense reveló que en el rodaje fue testigo del uso de su imagen digitalizada, uno para la serie y otro para una película futura.

“Tienen que ponerme en una computadora y hacer coincidir el color de mis ojos y cambiar, no lo sé”, dijo. “Simplemente, van a robar mi cuerpo y hacer lo que quieran con él a través de la IA digital. … Dios, espero que no la IA. Eso me aterra. He sido muy vocal al respecto. … Y me hace preguntarme, ya sabes, ¿dónde terminará la verdad de los artistas? ¿Se va a reemplazar? ¿Se va a transfigurar? ¿Dónde va a estar el latido del corazón? Quiero decir, ¿qué vas a hacer con mi cuerpo y mi cara cuando esté muerto? ¡No quiero que hagas nada con él!”, dijo.

Sobre Spider-Man Noir

El ganador del Oscar señaló que la serie es una mezcla entre el arte pop y el entretenimiento ligero, más centrada en la fantasía que en la violencia. “No me gusta la violencia. No quiero interpretar a personas que están lastimando a la gente. Una de las cosas que me gusta de esta posible serie es que es fantasía”, agregó. “En realidad no se trata de personas golpeando a otras personas. Los monstruos están involucrados”.

La serie, que todavía no tiene fecha de estreno, está programa para tener solo 8 episodios y el estreno será en Amazon Prime Video.