¿Karol G envió una canción a Nicolás Maduro para su campaña electoral? Él aseguró que sí

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este fin de semana durante un acto como parte de su campaña electoral a la reelección, que la cantante colombiana Karol G le envió una canción para su promoción como candidato.

Muy sonriente dijo ante sus seguidores que muy pronto estrenará el tema, y mostrando algunos pasos, indicó que ya está ensayando el baile.

“ Karol G me envió una canción para la campaña, la vamos a estrenar estos días, ya ensayé el baile…. Porque aquí me conocen como el gallopinto, pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé por qué ”, dijo el presidente Nicolás Maduro.

Aunque estas fueron las palabras del mandatario, Karol G no se ha pronunciado al respecto para confirmar si le envió una canción al presidente y candidato a la reelección en Venezuela.

En las redes sociales muchos, hay quienes se toman el anuncio de Maduro sobre la canción de ‘La Bichota’ como un chiste, otros sin embargo, se lo toman como una realidad, y entre quienes creen que es cierto, hay personas que lo respaldan y otros que lo rechazan. Otros aprovecharon los comentarios para promocionar al candidato presidencial de la oposición Edmundo González.

“La energía de el movimiento de izquierda es satánica y si me entero que eso fue verdad hago campaña, pero para que nadie siga a Karol G por apoyar este ente, aunque sabiendo que es del sistema, raro no sería”, “jajajajaja”, “ese es el discurso de un presidente, de burla, risa y baile”, “esa es la actitud Nico, eres pueblo”, “Edmundo presidente”, Dios te bendiga siempre mi presidente es alegría que viva la revolución”, “que no vea esto Karol G”, son algunos comentarios a través de distintas cuentas en TikTok.

Nicolás Maduro y su gusto por los temas de Karol G

No es la primera vez que el presidente Nicolás Maduro usa el nombre y las canciones de Karol G en sus actos políticos. En varios eventos ha ordenado colocar las piezas musicales de ‘La Bichota’, las cuales, baila alegre ante el público.

En las redes sociales, circula un video del pasado sábado 29 de junio cuando Maduro ordenó en un acto de campaña en Puerto La Cruz, que le colocaran una canción de la cantante Karol G. De inmediato, le pusieron el tema ‘Amargura’, la cual comenzó a bailar sobre la tarima junto al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

“Te lo digo cantando, te lo digo bailando, el 28 (de julio, día de las elecciones presidenciales en Venezuela), va Maduro ganando”, dijo Maduro.