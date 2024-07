House of the Dragon: ¿Por qué el dragón de Aemond Targaryen es uno de lo más poderosos?

'House of The Dragon'

El episodio más reciente de House Of The Dragon, titulado, “El Dragón Rojo y El Dorado”, tuvo como máximos protagonistas a las criaturas que le dan nombre a la precuela de Game Of Thrones.

Una espectacular batalla entre tres dragones en medio de un ataque épico le dio a los últimos minutos del episodio, la emoción e intriga que muchos esperaban.

En detalles, la pelea más memorable ocurrió entre Rhaenys su dragon Meraxes, versus Aegon II con Fuegosol y Aedmon acompañado del temido Vhagar, donde salió victorioso este último, impactando a todos los fanáticos de la serie inspirada en el libro “Fire and Blood” de George R.R. Martin.

Con esta sería el segundo asesinato realizado por este dragón domado por Aemond quien cada vez cobra más protagonismo en la serie de HBO.

¿Vhagar es imposible de vencer?

Vhagar fue uno de los grandes dragones de la Casa Targaryen usados desde la Guerra de la Conquista en la historia de Martin. Era el dragón ligado a la reina Visenya Targaryen, que posteriormente también fue montado por el príncipe Baelon Targaryen, Lady Laena Velaryon y el príncipe Aemond Targaryen.

Vhagar es descrito como un dragón hembra, cuya mandíbula era lo suficientemente grande como para que pasara un caballo y su jinete. Su fuego era tan caliente que podía derretir la armadura de un caballero y cocinarlo dentro de ella. Según fuentes semi canónicas, sus escamas era de color bronce, con reflejos azules verdosos, y sus ojos de un color verde brillante.

En el momento de la Danza de los Dragones, Vhagar había crecido casi tanto como Balerion (el dragón más importante de la casa Targaryen), y era el mayor de los dragones de Poniente. Su rugido era tan poderoso, que podía sacudir los cimientos de Bastión de Tormentas. No había dragón viviente que lo superara en tamaño y ferocidad.

A pesar de su gran tamaño y experiencia en batalla, la realidad es que Vhagar cuenta con un gran defecto y es precisamente su longevidad que lo hace un dragón lento al momento de enfrentar a otras criaturas en Westeros.