Jennifer Lopez ha sido vista recientemente en los Hamptons junto a su hija Emme y algunos amigos, tras pasar el Día de la Independencia separada de su esposo, Ben Affleck. Mientras Affleck celebraba el 4 de Julio en Los Ángeles con dos de sus tres hijos, Lopez disfrutaba de su tiempo en la ciudad de Nueva York, donde los paparazzi la vieron comprando arbustos de rosas con su manager, Benny Medina.

El sábado, fotógrafos captaron a la multifacética artista realizando más terapia de compras con su hija de 16 años, Emme, y un grupo de amigos. Para la ocasión casual, Lopez, de 54 años, lució un vestido largo estilo campestre con estampado floral en tonos rosados, complementado con alpargatas de plataforma color beige, un bolso a juego, gafas de sol marrones, delicados collares, pendientes de aro dorados y, notablemente, su anillo de matrimonio.

El vestido rosa floral de Jennifer Lopez que está perfecto para el verano

Llevaba su cabello recogido y optó por un maquillaje discreto. Emme, por su parte, escogió una camisa de franela holgada sobre una camiseta marrón suelta, shorts largos estampados, zapatillas Converse negras y un bolso cruzado. Finalmente, madre e hija se subieron a un pequeño SUV naranja sin ventanas y se fueron. Lopez también fue vista paseando en bicicleta con su entrenador vocal, Stevie Mackey, durante el fin de semana festivo.

A pesar de los informes sobre problemas en su matrimonio, la cantante publicó el domingo un clip de su video musical de 2021 “Cambia el Paso” en Instagram, en honor al aniversario de la canción. En este himno de ruptura, Lopez canta en español: “Su vida es mejor ahora sin él... No necesita a nadie para estar bien / No falla, no falla”. Una fuente dijo a People el lunes que J.Lo “parece estar bien”.

La semana pasada, otra fuente dijo exclusivamente a Page Six que el matrimonio de la actriz con Affleck, de 51 años, ha estado “terminado desde hace meses”, a pesar de que ambos siguen mostrando unidad en público y usando sus anillos de matrimonio esporádicamente.