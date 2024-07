“Son nuevos tiempos”: Ricardo Peralta tiene permiso de su novio para tener un ‘desliz’ en ‘La Casa de los Famosos México’

El 4 de julio, Ricardo Peralta fue anunciado como el octavo habitante confirmado de ‘La Casa de los Famosos México’ durante una transmisión en vivo con Cecilia Galliano, Mauricio Garza y Karla Díaz, a través de las redes sociales oficiales de ViX. Esta revelación ha generado gran interés entre los seguidores del reality show y sus fanáticos. Durante la transmisión, Peralta compartió su entusiasmo por participar en el programa.

“Me emociona muchas cosas. Estoy como que Dios mediante y los caminos de Dios son perfectos. Estoy eufórico, vulnerable, meditativo, estoy de mil formas, pero si algo te puedo decir es que estoy muy feliz en saber que vamos a estar en un proyecto contigo (Ceci Galliano), contigo (Mau Garza) y mi Karlita está aquí, porque es mi mejor amiga”, expresó emocionado.

Ricardo Peralta tiene permiso de su novio para tener un ‘desliz’ en ‘La Casa de los Famosos México’

Una de las preguntas clave durante la transmisión fue si Ricardo estaría dispuesto a encontrar el amor dentro del reality show que tanto le emociona. El influencer, conocido por su vida personal reservada, confesó que tiene novio, pero también reveló que su relación es abierta. “Yo tengo un novio, pero tenemos una relación muy (open mind). Yo tengo permiso, es que son nuevos tiempos, muñeca” , confesó Peralta en esta entrevista. Esta declaración se dio cuando Cecilia Galliano le preguntó si podría “aguantar sin tener ‘trucu trú’”.

Ricardo dejó claro que no le preocupa la infidelidad, ni dentro ni fuera del reality show, y que espera disfrutar mucho de su tiempo en la casa. No obstante, tampoco descarta las confrontaciones. “Soy una persona muy real, si alguien no me cae bien, de una vez, yo no forzo nada, muy real soy”, afirmó, mostrando su intención de ser auténtico en el programa.

Hasta el momento, Peralta es el único miembro de la comunidad LGBTQ+ confirmado en ‘La Casa de los Famosos México’. Sin embargo, aún quedan lugares para más participantes, y el público se pregunta si ingresará alguien que pueda interesarle románticamente.