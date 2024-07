Este comentario de Shakira en sus redes desató la polémica

Shakira destaca como una de las cantantes más sonadas en la actualidad. Con millones de reproducciones en las plataformas digitales y miles de asistentes en sus conciertos, la cantautora colombiana está disfrutando de su éxito musical. Sin embargo, un reciente comentario que hizo en sus redes sociales le ocasionó muchas críticas en contra, aunque otros usuarios la apoyaron, lo que desató una gran polémica.

Y es que esta semana, la intérprete de ‘Monotonía’ una publicación en apoyo a la comunidad LGTBIQ+. Difundió una foto de ella sonriente, vistiendo con los colores del arco iris, y lanzando un beso. La imagen la acompañó con el siguiente escrito: “¡Espero que todos hayan tenido el mejor mes del orgullo! Siempre apoyando la igualdad, la libertad de amor y la amistad!”.

Shakira con desaprobación y apoyo

En su cuenta de Instagram, muchos desaprobaron el post de Shakira, al punto que según RCN, eso se vio reflejado en una disminución significativa de sus seguidores.

“Nada de acuerdo Shakira, tienes hijos al igual que muchos de nosotros, ¿Por qué promover algo que es impositivo y que se mete con los niños?”, “Shakira no”, “ay No Shakira… ¿Tú también con esto? Y yo que tanto te admiraba”, “ay No Shakira...tú también con esto?? Y yo que tanto te admiraba”, “dejen de seguir a esta mujer... que el fanatismo no se apodere de nuestros principios y valores, soy de la creación original que envió Dios. Por el futuro de nuestros hijos, por mantener lo que Dios hizo, mujer y hombre en unión, así que el fanatismo no es más grande que Dios”, “hasta hoy te admiré Shakira. Me has decepcionado, estás con el globalismo, te vendiste”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros apoyaron a la cantante: “Es la forma correcta de cerrar el mes del orgullo”, “te amamos”, “te amamos al infinito y más allá”, “gracias Shakira por apoyar a la comunidad lgtbq+ que Dios te siga bendiciendo e iluminando siempre, sos la mejor besos y abrazos”, “Gracias Shakira!! Por apoyar con respeto a nuestra comunidad”, “más filtro que persona”, “sufran lentamente. Shakira no necesita que acepten su manera de agradecer. Es una mujer fuerte, capaz , luchadora y empoderada. Aplausos para ti Shakira, Dios siempre te va a bendecir como de costumbre”.