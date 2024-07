Travis Kelce gastó más de 88 mil dólares en su paso por Londres: Esto se compró

Travis Kelce no reparó en gastos durante su reciente visita a Londres, donde acompañó a su novia Taylor Swift en su gira “Eras Tour”. El talentoso jugador de los Kansas City Chiefs, de 34 años, aprovechó su estancia en la capital de la moda para embarcarse en una lujosa juerga de compras, gastando cerca de 90,000 dólares , según informó The US Sun. Durante su recorrido por las tiendas de alta gama, Kelce desembolsó una considerable suma en Burberry, adquiriendo una chaqueta de cuero ($4,950), una chaqueta biker de cuero ($5,900) y una chaqueta acolchada ($2,350).

PUBLICIDAD

Además, hizo una parada en Rolex, donde invirtió $63,000 en dos relojes: el clásico Cosmograph Daytona, valorado en $44,300, y otro reloj de buceo muy valorado, aunque no especificado. “Travis disfruta de estas cosas”, comentó una fuente. “Quiere iniciar una colección”. También visitó Louis Vuitton, de donde salió con dos camisas de mezclilla con parches ($3,350) y un par de shorts a juego ($2,380).

Travis Kelce compró dos relojes de lujo, entre otras cosas

“Tenía planeado este viaje desde hace tiempo”, explicó la fuente. “Le encanta el estilo de vida en Londres: desde los taxis hasta el té y las tendencias de moda”. Kelce, conocido por su gusto por las costumbres británicas, también se aseguró de estar preparado para el sol, comprando un sombrero Panamá de Lock & Co por $1,700. A pesar de todo, el representante de Kelce no respondió a las solicitudes de comentarios de Page Six.

Aunque el famoso deportista disfrutó explorando las tiendas exclusivas, Taylor Swift también le dio la oportunidad de trabajar en su tiempo libre. Kelce sorprendió a los fans de Swift al aparecer en el escenario durante su tercera actuación en el estadio de Wembley, actuando como uno de sus bailarines, una idea que él mismo sugirió. “Le dije, ‘¿Qué tan divertido sería si saliera en una de las bicicletas durante la era ‘1989′?’”, recordó Kelce en el episodio del miércoles del podcast “New Heights”. “Ella se rió y dijo: ‘¿En serio harías eso?’”

“Yo dije: ‘¿Qué? Me encantaría hacerlo. ¿Estás bromeando? He visto el espectáculo tantas veces que podría trabajar en él’”, continuó Kelce. “Ella encontró el momento perfecto en el show para incluirme... Fue la opción más segura”. En definitiva, la visita de Kelce a Londres le permitió disfrutar de la moda y la cultura británica, además de compartir un momento único con Taylor Swift.